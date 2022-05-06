Türkiye Gazetesi

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Thomas Esper, “Kutsal Yemin” (A Sacred Oath) adlı bir kitap yazdı. Esper, kitabında eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili şok iddialarda bulundu. Eski bakan, Trump'ın, birlikte çalıştıkları dönemde iki defa Meksika'ya füze atmayı önerdiğini aktardı. Donald Trump'ın bunu, Meksikalı liderlerin ülkenin kontrolünü sağlayamadığı için yapmak istediğini, füzelerle uyuşturucu laboratuvarlarını vurmayı talep ettiğini bildirdi.

"BİZ YAPMADIK DERİZ"

Esper, her defasında bu öneriye karşı çıktığını ancak Trump'ın "Birkaç Patriot füzesi ateşler, laboratuvarları havaya uçurabiliriz. Soran olursa da saldırıyı ABD'nin yapmadığını açıklarız" sözleriyle ısrar ettiğini belirtti.

"ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Trump’ın 2020 yılının yaz aylarında özellikle ülkenin güney sınırındaki uyuşturucu trafiğinden rahatsız olduğunu dile getiren Mark Esper "İlk duyduğumda Trump’ın şaka yaptığını düşündüm fakat yüzüne bakınca ifadesinden ciddi olduğunu anladım" dedi.

"TRUMP İLKESİZ BİRİ"

Ayrıca Trump'ı "kendi çıkarlarını düşünen ve kamu hizmeti pozisyonunda bulunmaması gereken ilkesiz biri" olarak tanımladı.

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