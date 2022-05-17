Türkiye Gazetesi

Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü Direktörü Scott Bray, ABD Savunma Bakanlığı İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Ronald Moultrie ile ABD Temsilciler Meclisi İstihbarata Karşı Koyma ve Terörle Mücadele Alt Komitesine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bray, ABD ordusunca uzunca bir süredir farklı yer ve zamanlarda gözlemlenen ancak tanımlanamayan hava cisimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bray, şu ana kadar UFO ile ilgili 256'sı son bir yılda olmak üzere 400 ihbar aldıklarını söyledi.

"BÜYÜK BİR FİZİKSEL CİSİMLERDİR"

Scott Bray, "Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün ön raporunun kamuoyuna sunulmasından bu yana tanımlanmayan hava olayları ihbarları 400’e çıktı. Direktörlüğün geçen yılki raporunda 2004 ila 2021 yılları arasında toplam 144 ihbar vardı." dedi

Farklı bölgelerde, birkaç yıl arayla çekilmiş iki görüntüyü gösteren Bray, gece görüş gözlükleri ve SLR kameralarıyla kaydedilen ışıkların üçgen şeklinde olduğunu, bunun da ışığın kamera ve gözlüklerin lenslerinden geçerken kırılmasından kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Bray, aynı cisimlerden çok sayıda görüldüğü zamanların da olduğunu ve bunların "birçok ABD donanma araçlarınca" da gözlemlendiğini söyledi.

Bunların bir kısmının sensör anormalliği veya fiziksel olmayan bir şeyler olabileceğine dikkati çeken Bray, "Ancak bunların büyük bir kısmı fiziksel cisimlerdir." diye konuştu.

Bray, bu cisimlerden bazılarında çok silik de olsa radar izinin ve sensör kalıntısının görüldüğünü ifade ederek "Herhangi bir hasmımızda tespit edilemeyecek çalıştırıcıya sahip bir cismi uçurabilecek kapasite yok.” ifadesini kullandı.

Bu olayların başka ABD müttefiklerince ve Çin tarafından da gözlemlendiğini bildiren Bray, Çin’in ABD’dekine benzer bir birim kurarak bu cisimleri incelediğini söyledi.

ABD’li Donanma İstihbarat yetkilisi, aynı zamanda bazı ülkelerle veri paylaşımında bulunduklarını aktardı.

ABD araçlarının, söz konusu tanımlanmayan cisimlerle herhangi bir iletişime geçmeye çalışmadığını ve iletişim sinyali almadığını belirten Bray, "(Tanımlanmayan cisimlerle) herhangi bir çarpışma olmadı ancak en az 11 kez yakından geçme vakası var." dedi.

50 sene sonra gösterildi: İşte şimdiye kadar çekilmiş en güzel UFO fotoğrafı Hava fotoğrafçısı Sergio Loaiza tarafından 10 bin feet yükseklikteki bir uçaktan 50 yıl önce çekilen fotoğraf, 'şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO fotoğrafı' olarak yayımlandı.

Çarpıcı bulgular: UFO gördüğünü söyleyen pilotların beynini inceledi Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için hazırlanan yeni UFO raporu ilginç sonuçlar ortaya koydu. Prof. Dr. Garry Nolan'ın hazırladığı raporda UFO'larla karşılaştığını iddia eden pilotların beyni analiz edildi.

Pentagon tanımlanamayan cisimler için harekete geçti: Yeni UFO birimi kuruyor Gökyüzünde görülen ve tanımlamayan uçan cisimler için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) harekete geçti. Pentagon’dan yapılan açıklamada yeni bir UFO biriminin kurulacağı ve kurulan yeni birimin daha önce Deniz Kuvvetleri'ne bağlı UFO biriminin yerini alacağı belirtildi.