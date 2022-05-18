Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’de temaslara devam ediyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştireceği görüşme öncesi basına konuşan Çavuşoğlu'nun, Blinken ile birlikte verdiği kare, konuştukları konular kadar ilgi çekicioldu. Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması esnasındaa Blinken'in konuşma boyunca gerçekleştirdiği duruş, dikkatleri üzerine çekti.

Çavuşoğlu: ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli'' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Terörü destekleyenleri kabul etmiyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanlığı toplantısında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu,"Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararıyla ilgili gerekçelerimizi toplantıda dile getirdik. Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız" dedi.