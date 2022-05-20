Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, küresel aşı paylaşım programı Covax kapsamında geçen yıl Çin yapımı üç milyon dozu geri çevirmiş ve diğer teklifleri de reddetmişti. Ancak ülke genelinde vakalar çok hızlı bir şekilde artıyor. Etkili anti-viral ilaçlara erişimi ve virüse karşı bağışıklığı olmayan halka ise geleneksel yöntemlerle tedavi öneriliyor.

'ATEŞ' YAYILIYOR

Ülke 2020'nin başlarında, kendisini pandemiden korumak için sınırlarını kapatmıştı. Kim Jong Un, şimdiye kadar dışarıdan tıbbi desteği de reddetti.

Devlet medyası, ülkede "ateş" olarak adlandırılan koronavirüsle başa çıkmak için geleneksel tedaviler önerdi. İktidar partisi gazetesi Rodong Simnun, ciddi şekilde hasta olmayanlar için zencefil veya hanımeli çayı ve söğüt yaprağı içeceği gibi ilaçlar önerdi. Devlet medyası geçenlerde sabah ve akşam tuzlu su ile gargara yapılmasını öneren bir çiftle röportaj yaptı.

Devlet haber ajansının bildirdiğine göre, "antiseptik bir çözüm" yapmak için Pyongyang'a bin ton tuz gönderildi. Hastalara ibuprofen gibi ağrı kesicilerin yanı sıra amoksisilin ve diğer antibiyotikleri kullanmaları tavsiye edildi.

KUZEY KORE'DE SAĞLIK SİSTEMİ

Kuzey Kore'nin sağlık sistemi, köy düzeyindeki temel hizmetlerden devlet hastanelerinde özel tedaviye kadar ücretsiz tıbbi bakım sunmak üzere kurulu.

Ancak son yıllarda yaptırımlar ve kuraklık gibi aşırı hava koşulları nedeniyle ekonomi daraldı. Ülkenin sınırlarının kapatılması ve katı karantina önlemlerinin de zarar verici bir etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore’de rekor vaka sayısı Kuzey Kore’de yüksek ateş belirtisi gösteren Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 978 bin 230'a yükselirken hayatını kaybeden kişi sayısı 63’e yükseldi.

Kuzey Kore rekora gidiyor: Bir haftada 1 buçuk milyon vaka Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınında ilk vakayı geçen hafta duyuran Kuzey Kore'de can kaybı bir haftada 50'yi aştı, vaka sayısı ise 1 buçuk milyonu buldu. Tıbbi malzeme yetersizliği ve halkın aşısız olması nedeniyle uzmanlar, ülkede 'insani kriz' yaşanabileceğini vurgularken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise salgınla mücadele için orduyu göreve çağırdı.

Kuzey Kore'de salgın alarmı! Kim Jong Un orduya emir verdi Kuzey Kore’de koronavirüs’ün ilk kez tespit edilmesinden sonra Kim Jong Un Covid-19 ilaç tedarikini sağlaması için orduya emir verdi.