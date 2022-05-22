Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığın resmi internet sitesinde, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin yazılı açıklama yayınlandı.

UKRAYNA: 29 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ

Rus ordusunun son 24 saatte ölen 200 askerle birlikte bugüne kadar 29 bin 50 askerini kaybettiği belirtildi.

RUSYA'NIN ASKERİ TEÇHİZAT KAYBI AÇIKLANDI

Açıklamada, Ruslara ait 204 uçak, 170 helikopter, 1285 tank, 3 bin 141 zırhlı araç, 599 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca, Rus güçlerine ait 2 bin 194 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 470 insansız hava aracının da imha edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusların fırlattığı 107 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurulduğu ifade edildi.

RUSYA'NIN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR DAHA AZ

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​



Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerden sivillere ölüm yürüyüşü Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, bölgeden görüntüler bir kez daha dünyayı ayağa kaldırdı. Rus askerler, işgal bölgesinde gördükleri Ukraynalı savunmasız sivilleri sıraya sokarak kurşuna dizdi.

Ukrayna'da ilk savaş suçu davası: Rus askeri hakim karşısında Ukrayna'da işgal girişiminde bulunan Rus askerleri arasında yer alan Vadim Shishimarin, savaş suçu nedeniyle yargılanıyor. Ukrayna'daki ilk savaş suçu davasında yargılanan 21 yaşındaki Shishimarin, 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğünü kabul etti.

Ukrayna'da ilk 'savaş suçu' davası! 21 yaşındaki Rus asker yargılanacak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılarda sivillerde hedef alınıyor. Ukrayna’da Rus askerlerinin işlediği suçlar olduğu iddia ediliyor ve ilk kez bir Rus askeri savaş suçundan yargılanacak.