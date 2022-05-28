Türkiye Gazetesi

Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonda 3 ay geride kaldı. Çatışmalar Kiev başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında 94. gününde de devam ediyor. Sahada istediği hızda ilerleyemeyen Rus güçleri sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken Batı dünyasından yaptırım kararları peş peşe geliyor. Birçok dünya devi marka Rusya’dan çekilirken Moskova hükümeti de yaptırımlara karşılık verdi ve doğalgaz akışını kesti. Savaş birçok piyasayı derinden etkiledi. Savaşın etkisiyle petrol fiyatları fırlarken gözler olası gıda krizinde. Rus ablukasının gıda krizine yol açacağı endişesi sürüyor.

NEHAMMER ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Putin’le buğday ve mısır gibi hububatların ihracı hakkında konuştu. Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin’in Ukrayna’daki tahılların limanlardan uluslararası pazara ihraç edilmesine izin vermeye hazır olduğu sinyalini verdi. Telefon görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Nehammer önemli açıklamalarda bulundu. Nehammer, Putin’le görüşmesinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi üst düzey isimlerle görüştüğünü ifade etti.

‘İSTANBUL SÜRECİ’NİN ÖNEMİ

Zelenskiy ile görüşmesinde ağır yaralanmış 100 kişinin tedavisi için Avusturya’ya getirebilecekleri önerisinde bulunan Nehammer, ülkede bulunan tonlarca hububatın güvenli yollarla uluslararası pazara taşınmasının ele alınan bir başka önemli husus olduğunu ifade etti. Nehammer, "İstanbul Süreci" adı verilen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ara verilen görüşmelerin yeniden nasıl canlandırılabileceğini görüştüklerini, Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenskiy'le sürecin yeniden başlaması için görüşeceğini kendisiyle paylaştığını dile getirdi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer

LİMANLARIN MAYINLARDAN TEMİZLENMESİ

Nehammer, "Başkan Putin, limanlardan (hububatın) çıkartılmasına izin vermeye hazır olduğu sinyalini verdi." dedi. Nehammer, bunun için güvenli bir yola ihtiyaç duyulduğunu ve BM Genel Sekreteri Guterres'in bir tür aracı rolü oynamasının önemine işaret ettiğini kaydederek, limanların büyük çoğunluğuna mayınların döşendiğini, bu mayınların temizlenmesi sonrasında Rus tarafının ticari gemilere olası bir askeri operasyon yapmayacağının garanti altına alınmasının önemini vurguladı.

“HUBUBATLARIN İHRAÇ EDİLMESİNE İZİN VERMEYE HAZIR”

Putin'le savaş eserlerinin değiştirilmesinin de görüşüldüğünü aktaran Nehammer, Rusya Devlet Başkan'ın bu hususta da ilerleme kaydedilmesi için hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı. Nehammer, Putin'in Uluslararası Kızılhaç'ın savaş esirlerine ulaşımının sağlanmasının önemine işaret ettiğini, Ukrayna'daki Rus savaş esirlerine de Kızılhaç'ın erişiminin sağlanması talebinde bulunduğunu aktardı. Görüşmenin çok yoğun ve ciddi geçtiğini belirten Nehammer, savaşın iki ülke arasında yaşanmadığı ve şu ana kadar doğurduğu sonuçlarla dünya genelinde gıda ve güvenlik alanlarında istikrarsızlığa yol açtığı gerçeğini Putin'in dikkatine getirdiğini ifade etti.

Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.