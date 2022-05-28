Türkiye Gazetesi

Bayraktar TB2 fiyatı ile merak konusu olmaya devam ederken, Litvanya'dan Ukrayna için kritik bir hamle geldi. 24 Şubat'tan bu yana Rus askerleri tarafından işgal altındaki Ukrayna'ya yardım etmek isteyen Litvanyalılar, bağış kampanyası başlattılar. Ukrayna'ya gönderilmek üzere Bayraktar TB2 alınması için düzenlenen bağışta 3 günde 3 milyon euro toplandı.

Reuters'ın Litvanya televizyonu Laisvers TV'ye dayandırdığı habere göre; Litvanyalılar, Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya'ya saldırmasından korkuyor. Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız" dedi.

BAYRAKTAR'IN FİYATI NE KADAR? BELLİ OLDU

Ukrayna, son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 satın almıştı. Son olarak 27 Ocak'ta 16 tane daha sipariş vermiş, bu siparişler Mart ayı başında Ukrayna'ya teslim edilmişti.

Litvanya ise Türkiye'den SİHA almaya hazırlanıyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının önümüzdeki hafta imzalanması bekleniyor. Bayraktar TB2'nin fiyatı ise 5 milyon euro.

Kampanyanın başarıya ulaşması için hedefin 5 milyon Euro olarak belirlenmesi, Bayraktar'ın fiyatının 5 milyon euro olduğuna işaret olarak yorumlandı.

"BENZERSİZ BİR KAMPANYA"

Ukrayna'nın Litvanya büyükelçisi Beshta Petro "İlk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya" dedi Litvanya'nın nüfusu ise yaklaşık 2 milyon 650 bin.

Gökyüzünde unutulmaz anlar: Selçuk Bayraktar Mig-29 ile uçtu, Akıncı TİHA eşlik etti Azerbaycan'da düzenlenen Teknofest'e katılmak için başkent Bakü’ye giden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, festival alanında unutulmaz anlar yaşattı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçan Bayraktar, uçağa kumanda etti. Bayraktar’ın uçtuğu MiG-29, Baykar'ın milli ve özgün imkanlarla geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi.