Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa, İstanbul’da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

'TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE ZORUNLULUK'

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019’daki mutabakatta yer alan, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na sert sözler Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kamu çalışanlarını tehdit ettiği için sert sözlerle eleştirdi ve "Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan İsveç ve Finlandiya için net konuştu: Başta olduğum sürece NATO’ya giremezler! Azerbaycan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, ”Nasıl ki Kuzey Irak’ta PKK’ya ve PKK’nın âdeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli. Bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz” dedi.