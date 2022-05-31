Türkiye Gazetesi

Pernambuco eyaletindeki yetkililerin yaptığı açıklamaya göre en az 91 kişi öldü. Ancak çok daha fazla kişinin kayıp olduğunun doğrulanmasıyla kuzeydoğu Brezilya'daki sel felaketinde 100'den fazla kişinin öldüğü aktarıldı. Yetkililer, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin Salı günü adı bilinmeyen 26 kişiyi aramaya devam ettiğini söyledi. Yetkililer, sel sonucu 5 bin kişinin evinden ayrıldığını da açıkladı.

Şiddetli yağmurlar geçen hafta Pernambuco eyaletini vurdu ve Cuma günü bu tür doğal afetlere eğilimli yamaçlara inşa edilmiş olan 'favela'lardaki (yoksul mahallelerdeki) konutlar toprak kaymasıyla karşılaştı. Pazartesi günü, Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro, Pernambuco'nun başkenti Recife ve komşu Jaboatao dos Guararapes kentinin üzerinde uçarak afetten etkilenen bölgeleri inceledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada Bolsonaro, toprağın ıslak olması nedeniyle helikopterin iniş yapamadığını belirtti.

Jair Bolsonaro, Brezilya'nın yakın zamanda Rio de Janeiro'nun yukarısındaki dağlarda, güney Bahia eyaletinde ve Minas Gerais eyaletinde benzer felaketler yaşadığını kaydetti. Devlet başkanı, "Maalesef bu felaketler kıta büyüklüğünde bir ülkede oluyor. Açıkçası hepimiz üzgünüz. Aile bireylerine taziyelerimizi iletiyoruz. En büyük amacımız aileleri rahatlatmak ve ayrıca maddi imkanlar sağlamak." dedi.

BREZİLYA SEL FELAKETİ İLE MÜCADELE EDİYOR

Bölgesel kalkınma bakanı Daniel Ferreira düzenlediği basın toplantısında, hükümetin olağanüstü hal ilan eden belediyelere fon sağlamak için harekete geçtiğini söyledi. Ayrıca bu tür felaketlerden etkilenen şehirlere sunulan yeni bir kredi limitinin de altını çizdi.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin yağışların miktarını artırdığını ifade ediyor. Bununla birlikte, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinde uzmanlar, Recife kentinin metropol bölgesini, sel felaketleri konusunda dünyanın en savunmasız şehirlerinden biri olarak sınıflandırdı. 4 milyon kişinin yaşadığı bölge üç nehrin deltasında yer alıyor ve taşkın yatakları ve onlarca su kanalına sahip.

Mart ayında Recife, yerel ve bölgesel kurumların oluşturduğu ve Alman kalkınma bankası KfW tarafından finanse edilen, iklim felaketlerine karşı sigortalanan bir programa imza atarak bu alandaki ilk Latin Amerika şehri oldu.

Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Faciada 33 kişinin hayatını kaybettiği ve en az bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Brezilya’daki selde can kaybı 152’ye yükseldi Brezilya’da yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 152’ye yükseldiği, kayıp olan 165 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.