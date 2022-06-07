Türkiye Gazetesi

PKK yandaşları, Londra’dan sonra 4 Haziran’da İtalya’nın başkenti Roma’da da boy göstermişti.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin daha önce yaptığı girişimlere rağmen son olarak Roma'da PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilenmesi Ankara’nın tepkisine yol açtı.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla dün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine Türkiye'nin görüş ve talepleri iletildi.

Türkiye'nin PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, sivil toplum kuruluşu görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği görüşmede, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

Skandal gösteri yankı buldu: İtalyan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist elebaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.