Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla Türkiye’de yılan sayılarında artış yaşandı. Hatta yılanların insanlara karşı saldırıları artmaya başladı. Durum böyle olunca dünyanın çeşitli bölgelerindeki yılanlar ve özellikleri de merak edilmeye başlandı.

ZEHRİ İLE KORKU SALIYOR

Dünyanın korkulu rüyası olan ve zehri ile korku salan Kral Kobra, havaların ısınmasıyla yuvasından çıktı. Güneydoğu Asya'dan Hindistan'a kadar çok geniş bir yaşam alanına sahip olan kral kobra, Güney Tayland'ın Nakhon Sritamart Dağlarında da sık görülüyor.

TEK ISIRIĞI İLE 22 İNSANI ÖLDÜREBİLİYOR

Kral Kobra o kadar güçlü zehre sahip ki tek ısırığıyla 12 dakika içerisinde 22 insanı birden öldürecek zehre sahip. İnsanlar ise bu yılandan kaçacak yer arıyor.

Doğum günü partisinde korkutan misafir: Pasta beklerken yılan çıktı Galler’de yaşayan bir aile çocuklarının birinci yaş günü partisinde hayatının şokunu yaşadı. Doğum günü partisinde evlerindeki kedi, ağzındaki yılanla bir anda çıkageldi. Bu korkutan misafir karşısında ne yapacağını bilemeyen davetliler korkudan çığlıklar attı.

Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i tam 50 kilo verdi, bambaşka biri oldu Ekranların uzun soluklu dizisi Yılan Hikayesi’nde canlandırdığı Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz, değişimiyle görenleri şaşırtıyor. Tam 50 kilo veren oyuncuyu görenler tanıyamıyor.

Cesur bal porsuğunun tehlikeli yılanlarla amansız mücadelesi Dünyanın en cesur hayvanı olan bal porsuklarının korkusuzlukları tescillenerek Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Cesaretiyle bilinen bal porsukları birbirinden tehlikeli ve zehirli hayvanlarla besleniyor. Dünyaya kör olarak gelen bal porsukları bal yemeyi sevdiği için bal porsuğu olarak anılıyor. İşte cesur bal porsuğunun tehlikeli yılanlarla amansız mücadelesi…