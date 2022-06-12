Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 5. ayında savaşın çirkin yüzü bir kez daha kendini gösterdi.

Hali hazırda depolarındaki tahılları işgal nedeniyle kullanmayan Ukrayna'da bu defa da halkı aç bırakmak isteyen Rusya ordusu tarlaları yakmaya başladı.

Tarlalar atılan yangın bombalarından dolayı alevler içinde kalırken Ukrayna askerlerinin de ellerindeki hortumlarla yangınları söndürmeye çalıştıkları görüntüler ortaya çıktı.

“Avrupa’nın ekmek sepeti” olarak adlandırılan Ukrayna, kıtanın en verimli arazilerine sahip.

DÜNYADA AÇLIK TEHDİDİ

Bu topraklarda üretilen mahsuller Orta Doğu ve Afrika’yı besliyor. Ukrayna’nın yanı sıra dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı Rusya’nın da savaş ve yaptırımlar sebebiyle ihracat yapamaması, dünyada açlık tehlikesi doğurdu.

YANGIN BOMBALARI YASAKLANMIŞTI

Yangın bombalarının kullanımı, Rusya’nın da imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler sözleşmeleriyle yasak. Bu bombaların yanıcı içeriği 2.200 santigrat derecede yangınlar çıkmasına yol açıyor, söndürülmesi çok zor olan bu yangınlar insan vücudunu da kemiklerine kadar yakıyor.

Rusya'dan ABD ve AB’ye ağır darbe: Depoları yok ettik Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve Avrupa’dan Kiev’e sağlanan silahların bulunduğu depoyu yok ettiklerini açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanı: Rusya, ilaç tedarikini engelliyor Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi sağlık alanında zorluklar yaşanmasına neden oluyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, “Rusya, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerine ilaç tedarikini engelliyor” dedi.