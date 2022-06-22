Türkiye Gazetesi

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim Mayıs ayından bu yana tırmanıyor. Son olarak Tayvan jetleri, adanın güneyine ve Pasifik'e uçan Çin bombardıman uçaklarını karşılamak üzere savaş jetlerini kaldırdı. 29 Çin savaş uçağının Tayvan hava sahasına girdiği ileri sürüldü.

Tayvan'ı kendi toprakları olarak iddia eden Çin, savaş uçaklarını Tayvan hava savunma tanımlama bölgesinin (ADIZ) güneybatı kesiminde (Tayvan kontrolündeki Pratas adası yakınlarında) uçuruyor. Tayvan Çin'in son iki yıldır devam eden bu askeri faaliyetlerini 'gri bölge savaşı' olarak tanımlıyor. Tayvan'a göre Çin'in amacı, hem Tayvan kuvvetlerini tekrar tekrar birbirine karıştırarak yıpratmak hem de Tayvan'ın tepkilerini test etmek.

Tayvan savunma bakanlığı, Çin'in dün ada üzerinde 17 avcı uçağı ve altı H-6 bombardıman uçağının yanı sıra elektronik savaş, erken uyarı, denizaltısavar ve havadan yakıt ikmali uçaklarıyla askeri operasyon yürüttüğünü açıkladı. Bakanlığın sağladığı bir haritaya göre, uçaklardan bazıları Pratas'ın kuzey doğusundaki bir bölgede uçtu. Ancak elektronik harp ve istihbarat toplama uçağı eşliğinde bombardıman uçakları, Tayvan'ı Filipinler'den ayıran Bashi Kanalı'na ve Pasifik'e uçtu ve geldikleri rotada Çin'e geri döndüler.

ABD'DEN ÇİN'E UYARI

Bakanlık, Tayvan'ın Çin uçaklarını uyarmak için savaş uçakları gönderdiğini, onları izlemek için füze sistemlerinin konuşlandırıldığını söyledi. Bu, Tayvan'ın 30 Mayıs'ta ADIZ'inde 30 Çin uçağı bildirmesinden bu yana en büyük saldırı oldu. Bu yıl en büyük olay ise 23 Ocak'ta 39 uçakla gerçekleşti.

Çin, daha önce yaptığı açıklamalarla bu tür faaliyetlerin amacının ülkenin egemenliğini korumaya yönelik tatbikatlar olduğunu söylemişti. Ancak henüz son uçuşlar için bir açıklama gelmedi. Bunula birlikte, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Reuters'e gönderdiği bir e-postada Pekin'in "Tayvan'a karşı askeri, diplomatik ve ekonomik baskısını ve yıldırmasını durdurması" gerektiği aktarıldı.

Çin, üçüncü uçak gemisini Cuma günü denize indirdi ve bu uçak gemisinin adı Tayvan'ın karşısındaki Fujian adasından esinlenerek belirlendi. Çin ordusu geçen ay, Tayvan çevresinde bir tatbikat düzenledi. Bu tatbikattan önce ABD başkanı Joe Biden, Çin'in adaya saldırması halinde ABD'nin askeri olarak müdahil olacağını söylemesinin ardından geldi. ABD, Tayvan'a yönelik 'stratejik belirsizlik' politikası benimsiyordu ancak Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı destekleyeceklerini açıkladılar.

Asya'nın güçlü ekonomik gücü Çin, egemenlik iddialarını kabul etmesi için Tayvan üzerindeki baskıyı artırdı. Taipei hükümeti barış istediğini ancak saldırıya uğrarsa kendini savunacağını ifade ediyor. Şu ana kadar hiç ateş açılmadı ve Çin uçakları tam olarak Tayvan hava sahasında uçmuyor ancak daha geniş bir alan olan ADIZ'de Tayvan, herhangi bir tehdide cevap vermesi için daha fazla zaman vermek için hareket ediyor ve devriye geziyor.

Tayvan-Çin arasında ‘boğaz’ anlaşmazlığı Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan hükümeti, Pekin'in Tayvan Boğazı'nın "deniz yetki alanı" iddiasına karşı, bölgenin "uluslararası sular" olduğu görüşünü savundu.

Çin'den Tayvan'a sert uyarı: Savaş açarız Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde Çin'i çevrelemek üzere çatışma ve cepheleşme oluşturmayı amaçladığını, bunun için "çok taraflılık" görüntüsü altında küçük özel bir grup oluşturmaya çalıştığını bildirdi. Fınghı, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etmesi halinde "savaş başlatmakta tereddüt etmeyeceklerini" söyledi.