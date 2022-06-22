Türkiye Gazetesi

Bir süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşan Güney Asya ülkesi Sri Lanka'dan kötü haber geldi. Başbakan Wickremesinghe parlamentoda yaptığı konuşmada, Sri Lanka'nın yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyerek "Ekonomimiz tamamen çöktü" ifadesini kullandı.

"KRİZİ GERİ ÇEVİRME ŞANSIMIZ YOK"

Petrol ithalatı için bile ödeme yapılamadığını söyleyen Wickremesinghe, hükümetin söz konusu krizi geri çevirme şansını kaçırdığını belirtti.

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

BAŞBAKAN 9 MAYIS'TA İSTİFA ETMİŞTİ

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

NE YAŞANDI?

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

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Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar haftalardır devam ediyor. Bugün başkent Colombo’da hükümet yandaşları ve hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı. Hükümet yandaşları, başkanlık ofisinin önünde bir aydır kamp kuran protestoculara taş ve sopalarla saldırdı. Polis, güvenlik şeridini geçerek protestoculara saldıran hükümet yandaşlarına göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 78 kişinin yaralanması sonucu, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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