Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları bugün dördüncü ayına girdi. Ukrayna'nın Luhansk Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gayday, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bulunan Severodonetsk kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı.

‘YÜZDE 90’I HASAR GÖRDÜ’

Rus ordusunun Severodonetsk'teki altyapıyı yok ettiği belirten Gayday, söz konusu kentin yaklaşık yüzde 90'ının hasar gördüğünü kaydetti. Ukrayna güçlerinin kentten çekileceğine dikkati çeken Gayday, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Severodonetsk'ten çıkması gerekecek. Askerlerimize bu yönde emir verildi. Severodonetsk savunucuları, daha güçlü pozisyonlara çekilecek." ifadesini kullandı.

Gayday, Rus askeri birliklerinin yakındaki Severodonetsk'in yakındaki Lisiçansk şehrine doğru ilerlediğini aktardı.

Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahılları çaldığına yönelik iddialara cevap verdi.

Rusya Ukrayna'yı Karadeniz'den vurdu: Kritik noktalara ard arda fırlattılar Rusya-Ukrayna savaşında kritik noktalar tek tek hedef alınıyor. Rusya’nın Karadeniz’de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna’nın askeri altyapısı hedef alındı.