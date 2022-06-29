Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya arasında yeni bir esir takası gerçekleşti. Bu kapsamda Ukrayna, Rusya’dan 19-65 yaş arası 144 askerini teslim aldı. Konuya ilişkin açıklamada, “Esaret altındaki 144 Ukrayna savunucusu serbest bırakıldı. Bu tam ölçekli Rus işgalinin başından bu yana en büyük takas” denildi.

AZOV TABURUNDAN ASKERLER DE VAR

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıları devam ederken, iki ülkeden de çok sayıda asker esir düştü. Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında savaşın başlamasından bu yana en büyük esir takasının gerçekleştiği belirtilerek, esirler arasında Azov Taburu’ndan da askerlerin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “Esaret altındaki 144 Ukrayna savunucusu serbest bırakıldı. Bu tam ölçekli Rus işgalinin başından bu yana en büyük takas” denildi.

Teslim alınan 144 esirden 95’inin Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında esir düşenlerden olduğu belirtilen açıklamada, 43’ünün de Azov Taburu’ndan olduğu bilgisi verildi. Esir takasıyla Rusya’dan teslim alınanların 59’unun Ulusal Muhafız, 58’inin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli, 17’sinin Sınır Muhafızı, 9’unun bölgesel savunma personeli ve 1’inin polis olduğu aktarıldı.

ESİRLERİN EN BÜYÜĞÜ 65 EN KÜÇÜĞÜ 19 YAŞINDA

Ukrayna Savunma Bakanlığı teslim alınan esirlerle ilgili ek bilgiler vererek, “Serbest bırakılanların en büyüğü 65 en küçüğü 19 yaşındadır. 23’ü subay, 69’u astsubaydır. Serbest bırakılan Ukraynalıların çoğunda ateşli silah, şarapnel, patlayıcı yaralanmaları, yanıklar, kırıklar ve kesik uzun yaralanmalı bulunmaktadır. Hepsi uygun acil tıbbi müdahale ve psikolojik destek almaktadır. Ukrayna Savunma Bakanlığı Savaş Esirleri Koordinasyon Karargahı tüm savaş esirlerinin geri dönmeleri için çalışmalarını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’deki esir takasıyla kurtulan Rus pilot yaşadığı işkenceleri anlattı: İnsanlık dışıydı Rusya ile Ukrayna savaşı tam iki aydır devam ederken, önceki gün ABD ve Rusya arasında bir esir takası gerçekleştirildi. İki ülkenin isteği doğrultusunda Türkiye’de gerçekleştirilen operasyon, MİT’in yakın takibi ile yapıldı. Esirlerden biri olan Rus pilot Konstantin Yaroshenko, 10 yıl sonra döndüğü ülkesinde basına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2010 yılında ABD’li yetkililer tarafından otelden kaçırıldığını söyleyen Yaroshenko, NSA'nın karargahındaki bir oda içinde günlerce işkence gördüğünü ifade etti.

Zelenskiy'den esir takası önerisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Mariupol'daki Ukraynalıları kurtarmak için esir takası önerisinde bulundu.

Ukrayna’da esir takası yapılıyor Ukrayna hükûmeti ve ülkenin doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında 2015’te imzalanan Minsk Anlaşma uyarınca esir takasına başlandı.