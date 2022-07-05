Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik son haftalarda bir hayli arttı, gerilimin odak noktaları ise Doğu Akdeniz'deki hamleler ve Ege'deki adaların silahlandırılması. Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden, sürekli olarak provoke edici hamlelerde bulunan ve ilişkilerin kopmasına neden olan Yunan hükümetinin, son olarak Ege'deki adaları Bayraktar TB2 tehdidine karşı silahlandırdığı iddia edilmişti. Yunan medyasının bu kez ele aldığı konu ise ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı.

Yunanistan basınının yeni hedefi, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 satışları. ABD'li senatörlerin Türkiye'ye bu konuda verdiği desteği kaldıramayan Yunanistan, Bakan Çavuşoğlu'nun dün yaptığı konuşma ile "Türkiye'nin F-16'lar üzerinden Yunanistan'a saldırdığını" iddia etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı konuşmayı değerlendiren Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin F-16'lar için Yunanistan'a 'saldırdığı' iddiasında bulundu.

MİÇOTAKİS 'VERMEYİN' DİYE YALVARDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Yunanistan'ın, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusundaki tavrına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Elbette Rum lobisi ya da Ermeni lobisi F-16'ları vermeyin diyebilir. Hele de bunu Yunan lobisi diyebilir. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kongre'deki konuşmasında İttifak'ın ruhuna aykırı olarak 'vermeyin' diye yalvardı. Bu tarz çabaların sorun olacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Yunanistan'ın F-16 satışını engelleme çabaları da boşa çıkıyor. Nitekim ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye'ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, "Bu durum, Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Graham açıklamasında, "Türkiye'nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye'nin, ABD'nin, NATO'nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır" dedi.

40 adet F-16'da sona gelindi! 40 adet F-16 savaş uçağı alımı ve envanterdeki 80'e yakın F-16'nın modernizasyonu için ABD'ye başvuran Türkiye, sürecin sonuna geldi.

Miçotakis'ten NATO zirvesi sonrası Türkiye ve F-16 açıklaması NATO toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye’nin terör örgütleri ve Avrupa’daki uzantıları konusunda hukuki haklı gerekçeleri var” dedi. Miçotakis ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-16 talebiyle ilgili de açıklamada bulundu.