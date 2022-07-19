Türkiye Gazetesi

Wagner Grubu Bu grubun da desteğiyle Rusya Ukrayna’nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde bir kısım toprak kazandı ama bu, ancak büyük askeri kayıplarla mümkün oldu. İngiltere Savunma Bakanlığı, zayiat dolayısıyla Wagner’in eleman bulmak için hapishanelere yöneldiğini bildirdi.

Bakanlık, Rusya Savunma Bakanlığı ve iç güvenlik teşkilatı FSB ile yakın bağlarıyla tanınan Wagner’in affedilmeleri karşılığında mahkûmları hapisten çıkarıp cephede savaşa sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, “Wagner işe alım standartlarını düşürüyor. Hükümlüleri ve daha önce kara listeye alınmış kişileri işe alırken bunlara çok sınırlı eğitim veriyor. Bu, grubun gelecekteki operasyonel etkinliğini büyük ihtimalle etkileyecek ve grubun düzenli Rus kuvvetleri nezdindeki değerini de azaltacaktır” denildi.

Bakanlığın açıklaması, Wagner’in Rusya'da yoksul Adıge Cumhuriyeti'ndeki hapishaneden cephe savaşçısı seçerken çekilmiş videonun ortaya çıktığı bir sırada yapıldı. Videoda hapishanedeki 300 hükümlünün Ukrayna’da savaşmayı kabul ettiği ifade ediliyor.

Rusya Ukrayna'yı Karadeniz'den vurdu: Kritik noktalara ard arda fırlattılar Rusya-Ukrayna savaşında kritik noktalar tek tek hedef alınıyor. Rusya’nın Karadeniz’de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna’nın askeri altyapısı hedef alındı.

Rusya Ukrayna'da ele geçirilen kentlerde eğitim sistemini değiştiriyor Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde Rus eğitim sistemine geçileceğini ve öğrencilerin Rus diploması alacaklarını açıkladı. Öğrenciler kendi dillerine seçmeli olarak ders alabileceğini belirtti.