Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ve Güney Kore ziyareti sonrası son durağı Japonya’ya gelerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Pelosi Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya geldi. İkili görüşmede bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Görüşmede Kishida'nın Pelosi'nin Washington-Tokyo ittifakını güçlendirme, özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu gerçekleştirme çabalarına liderlik etmeyi sürdüreceğine dair umudunu dile getirdiği kaydedildi.

“ÇİN’İN TATBİKATLARI DERHAL DURDURULMALI”

Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın korunması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Kishida Çin’in Pelosi’nin Tayvan ziyaretine misilleme olarak başlattığı tatbikatlara değinerek, "Çin'in davranışının bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarı üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu ve tatbikatların derhal durdurulması çağrısında bulunduğumuzu belirttim" dedi. Kishida ve Pelosi'nin Tayvan dışında, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Rusya'nın Ukrayna işgali gibi iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri de masaya yatırdığı öğrenildi.

“TAYVAN’I İZOLE EDEMEYECEKLER”

Ziyaretinin Tayvan'ın statükosu değiştirmekle ilgili değil Tayvan Boğazı'ndaki barışın korunması ile ilgili olduğunun altını çizen Pelosi, "Farklı yerlerden ziyaretçilerin Tayvan'a gitmesine engel olmaya çalışabilirler ama bizim ziyaretlerimizi önleyerek Tayvan'ı izole edemeyecekler" açıklamasında bulundu. Pelosi ayrıca, Tayvan'daki teknoloji ve iş dünyasındaki çeşitlilik ve başarı ile ilgili övgü dolu sözler kullanırken, Tayvan'ın demokrasisi için verdiği zorlu mücadelelere de değindi.

Pelosi Tayvan'dan ayrıldı ABD ve Çin arasında Tayvan ziyareti krize neden olmuştu. Bölgede tansiyon yükselirken krize neden olan tartışmalı ziyaret bugün sona erdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan'dan ayrıldı.