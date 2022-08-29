Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattğı işgal girişm 6 ayı geride bıraktı. Rusya Devlet Putin’in beyni olarak bilinen Alexandr Dugin’in kızı Darya Dugina’ya düzenlenen suikastten sonra Putin’i sarsan ikinci suikast ise üst düzey istihbarat yetkilisine düzenlendi.

GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

11 Ağustos'ta düzenlenen Askyar Laishev suikastının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın Laishev'in hareket halindeyken bomba düzeneği ile patlatıldığı görülüyor.

SAĞ ÇIKTI AMA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Laishev patlayan araçtan kurtuldu ama günler sonra hastanede hayatını kaybetti. Ukrayna'nın iç güvenlik servisi (SBU) için çalışan Laishev 2014 yılında Moskova destekli Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne istihbarat başkanı olarak taraf değiştirmişti.

Zelenskiy, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin suçlamaları reddetti Zelenskiy, Rusya'dan gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

Rusya'dan Dugina cinayetinin peşinde: Görüntüler yayınlandı! Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina’yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya’daki bazı görüntülerini paylaştı.

Rusya'dan Dugina cinayetinin zanlısına ilişkin açıklama Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina’nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı.