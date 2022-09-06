Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının ardından gelen yaptırımlar Avrupa ülkelerinde enerji krizine neden oldu.

Rusya'nın gaz akışını kesmesinin ardından pek çok ülkede kriz patlak verdi.

ARTAN MALİYET GİDERLERİ, ETİKETLERE YANSIMADI

Almanya'da tuvalet kağıdı Hakle, son zamanlarda enerji, nakliye ve ham madde maliyetlerindeki artışı gıda, perakende ve ilaç sektörlerindeki müşterilere yeterince yansıtamadığını belirterek iflas başvurusunda bulundu.

İflas davası devam ederken orta ölçekli şirketin ticari faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceği ve şirketin yeniden yapılandırılacağı belirtildi.

Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen ürünleri üreten Hakle, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet başkenti Düsseldorf’da 220 kişiyi istihdam ediyor.

Şirketin satışları 2020’de 80 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti.

KRİZLER ÜST ÜSTE GELDİ

2020'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana, enerji yoğun kağıt endüstrisi küresel ham madde, lojistik ve enerji pazarında ciddi sıkıntılara maruz kalmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla durum yeniden kötüleşirken, büyük ölçüde artan maliyetlerin henüz müşterilere yeterince yansıtılmaması da dikkati çekiyor.

Avrupalılar kışı Türkiye'de geçirecek: Enerji krizi tatil alışkanlığını değiştirdi Enerji krizi tatil alışkanlığını da değiştirdi. Peşi sıra tasarruf önlemleri alan Avrupa için kış zor geçecek. Kış için Türkiye’yi tercih eden turistler Antalya’ya akın etti. Yaz bitse de tatil sezonu yoğunluğu sürüyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Kasım ve Aralık ayına dikkat çekerek açıkladı, “1 milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir.

İtalya’da enerji krizi: Işıklar söndü, mumlar yandı Enerji krizi için alınan tedbirler tek tek uygulanmaya konuluşuyor. İtalya’da bir restoran yüksek elektrik faturalarına çare olması için ışıkları söndürdü, mumları yaktı. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş enerji krizinin fitilini ateşledi. Çoğu Avrupa ülkesinde alınan tedbirler bir bir uygulanmaya başlanıyor.

Enerji krizinde son nokta: Nobelli fizikçiden 'gaz tasarruflu makarna' tarifi Enerji krizi nedeniyle hükümetlerin yaptığı tasarruf çağrılarının ve alınan önlemlerin ardından gündelik hayata yönelik de tasarruf tavsiyeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi, sosyal medya hesabından gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine yönelik bir paylaşımda bulundu.