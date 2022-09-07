Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın uzaması, Kiev hükûmetine destek veren Batı ülkelerini sarsmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, üye ülkelerin Rusya ile olan ihtilafında kullanılmak üzere Ukrayna’ya silah ve mühimmat sağlamaya devam etmesi sebebiyle AB içindeki silah stoklarının büyük ölçüde tükendiğini söyledi. Avrupa Parlamentosunda milletvekilleriyle yaptığı bir tartışma sırasında Borrell “Çoğu üye devletin askerî stokları tükenmiş diyemem, ancak yüksek oranda tükendi. Çünkü Ukraynalılara çok fazla kapasite sağladık” ifadelerini kullandı.

Cephaneliğin yeniden doldurulması gerektiğini sözlerine ekleyen Borrell, AB üye ülkelerinin çok fazla tekrardan ve para israfından kaçınmak için askerî harcamalarını koordine etmeye başlaması gerektiğini kaydetti. Ülkelerin düzgün bir şekilde koordine etmemesi durumunda, sonucun büyük bir para israfıyla sonuçlanacağını vurgulayan Borrell, Brüksel’in bir yıl önce Ukrayna birliklerinin eğitilmesi taleplerine hızlı cevap veremediğini belirtti. Josep Borrell “Ne yazık ki yapmadık ve bugün pişmanız. Geçen ağustos ayında bu talebi yerine getirmediğimiz için üzgünüz. AB o zaman harekete geçseydi daha iyi durumda olurduk” dedi.

AB’DEN 5 MİLYAR AVRO

Bu arada AB, Ukrayna’ya 5 milyar avro daha yardım gönderecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Ukrayna’daki durum hâlâ sarsılmaz desteğimizi gerektiriyor. Bu hafta makro-finansal yardım şeklinde 5 milyar avro daha vereceğiz” diye Kiev hükûmetine desteklerinin süreceğini belirtti.

POLONYA’DAN YENİ OBÜS

Öte yandan ABD’nin, Ukrayna ordusuna verdiği M1224 MaxxPro Mayına Dayanıklı Pusuya Karşı Korumalı araçlar ve Polonya’nın gönderdiği obüsler Ukrayna’ya ulaştı. Yeni silahların ardından Ukrayna ordusu yeni bir taarruza hazırlanıyor. Ağır kayıplar veren Rusya’nın ise İran ve Kuzey Kore’den silah temin etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Ukrayna, savaşın başladığı 24 Şubat’ta bugüne kadar 50 bin 150 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği Ukrayna'yı yeniden inşa edecek Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı yeniden inşa edeceklerini, bunu yapmak zorunda olduklarını ve yapacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nden Rus petrolü kararı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Rusya'dan petrol alımını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda anlaştı.