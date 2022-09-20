Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisi yöneticileri ile Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Toplantıya Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus Devlet Teknoloji ve Silah Şirketi Genel Müdürü Sergey Çemezov da katıldı.

"SİLAHLARIMIZ YÜKSEK VERİM GÖSTERDİ"

Toplantıda konuşma yapan Putin, ülkenin içinde bulunduğu durum, zorluk ve tehditler göz önüne alındığında savunma sanayi işletmelerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Ukrayna’daki Rus birliklerinin silah, teçhizat ve mühimmat tedarikini ele alacaklarını aktaran Putin "Ukrayna’da özel askeri operasyonda Rus silahları yüksek verim gösterdi" dedi.

"NATO'NUN SİLAHLARINI İNCELEMELİYİZ"

Putin “Kiev'deki mevcut rejimi desteklemek için neredeyse bütün NATO cephaneliği stokları gönderiliyor. Bu, bize karşı kullanılan ve orada olan cephanelikleri incelememiz gerektiğini gösterir. Yeteneklerimizi niteliksel olarak artırmamız ve kazanılan deneyime dayanarak ekipmanımızı, silahlarımızı geliştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu süreç normaldir ve elbette kullanılmalıdır. Bu mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde yapılmalıdır” diye konuştu.

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