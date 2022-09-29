Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizi sonrası patlak veren enerji ve gıda krizinin en çok etkilediği ülkelerden biri olan Belçika ekonomisi zor bir sınav veriyor. Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Belçika'da ağustos ayında yüzde 9,94 olan enflasyon, eylülde 11,27'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Ağustos 1975'ten bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 6,21'E YÜKSELDİ

Belçika'da en son 47 yıl önce enflasyon yüzde 11,42 seviyesinde ölçülmüştü. Ülkede, çekirdek enflasyon ise eylülde yüzde 6,21'e yükseldi.

Eylül ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğal gaz, giyim, alkollü içecekler, kalorifer yakıtı, kafe ve restoran, seyahat, araç alımı ve kiralarda gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 60,54'ü buldu. Enerji ürünlerinin eylül ayı enflasyonuna katkısı yüzde 5,39 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da eylül ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 134,9, elektrik fiyatı yüzde 81,3 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 56,3 arttı.

OECD Türkiye raporunu açıkladı! Büyümeyi yükseltti, enflasyonu düşürdü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2022 yılı için Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 5,4'e revize etti. Küresel ekonomide büyüme tahminini ise yüzde 3 olarak sabit tuttu. Türkiye’nin 2022 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 72'den yüzde 71'e indirildi.

Uzman ekonomist TCMB’nin faiz kararını değerlendirdi: Enflasyonla mücadeleye değil, büyümeye odaklanılıyor TCMB'nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 12’ye çekmesinin ardından uzman Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu TCMB’nin, enflasyonla mücadeleye değil, büyümeye odaklandığını söyledi.

FED Başkanı: Enflasyon düşene kadar mücadeleye devam edeceğiz ABD Merkez Bankası politika faizini 75 baz puanlık artışla yüzde 3,25'e yükseltirken, FED Başkanı Jerome Powell, enflasyon yüzde 2'lere düşene kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Faiz açmazı! Ne enflasyon dizginleniyor, ne ekonomi canlanıyor Dünya ülkelerinin yaklaşık yüzde 90’ı faiz artırıyor ama enflasyonu dizginleyemiyor. Buna karşılık sıkılaşın ekonomilerde resesyon ve dolayısıyla işsizlik riski artınca siyasilere ‘enflasyon ve resesyon’ gibi iki tehlike arasında zor bir seçim yapmak kalıyor. Küresel yatırımcılar ise “Bütün ülkelerin aynı yolu kullanması tehlikeli” uyarısı yapıyor...