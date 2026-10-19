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Dünya

99 yaşında uçağın kanadına oturup rekora uçtu! Sosyal medya onu konuşuyor

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İngiltere'de 99 yaşındaki Helga Duffy, çift kanatlı bir uçağın kanadında gökyüzüne havalanarak Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı. Yaşına meydan okuyan kadın, gerçekleştirdiği uçuşla hava ambulansı hizmetlerine destek olmak için bağış toplarken, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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İngiltere’nin Cirencester kentinde 16 Ekim 2026 tarihinde heyecan dolu anlar yaşandı. 99 yaşındaki Helga Duffy, çift kanatlı bir uçağın kanadında uçarak sıra dışı bir gösteriye imza attı.

99 yaşında uçağın kanadına oturup rekora uçtu! Sosyal medya onu konuşuyor
Başlık Resmi99 yaşında uçağın kanadına oturup rekora uçtu! Sosyal medya onu konuşuyor

DÜNYA REKORUNA İMZA ATTI

Görenleri hayrete düşüren bu performans, Guinness Dünya Rekorları yönetimi tarafından resmen onaylandı ve Duffy, alanında dünyanın en yaşlı rekortmeni unvanını elde etti.

ESKİ REKORTMENİN PES ETMEYE NİYETİ YOK

99 yaşındaki kadın, bu adımıyla daha önce 97 yaşındayken benzer bir gösteriyi altı kez tekrarlayarak unvanı elinde tutan Betty Bromage’ı geride bıraktı. Rekorun yeni sahibini tebrik eden eski rekortmen Bromage ise pes etmeye niyetli değil. 100 yaşına bastığında tekrar havalanmayı planladığını belirten Bromage, unvanını geri almak istediğini dile getirdi.

99 yaşında uçağın kanadına oturup rekora uçtu! Sosyal medya onu konuşuyor
Başlık Resmi99 yaşında uçağın kanadına oturup rekora uçtu! Sosyal medya onu konuşuyor

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Duffy'nin rekor denemesi yalnızca sıra dışı bir başarıyla sınırlı kalmadı. İngiltere'nin Cirencester kentinde gerçekleştirilen uçuş, Wiltshire ve Bath Hava Ambulansı için bağış toplamak amacıyla düzenlendi. Rekor uçuşuna ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte 99 yaşındaki Duffy, hem cesareti hem de yardımseverliğiyle dünya çapında büyük takdir topladı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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