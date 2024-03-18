AB harekete geçti! Navalnıy'ın ölümünden sorumlu olanlara yaptırım kararı

Avrupa Birliği, Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümünden 'sorumlu olanlara' yaptırım uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği, cezaevinde ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy için harekete geçti.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısının ardından açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, hem AB'nin hem de ABD'nin Ukrayna için 'acilen harekete geçmesi gerektiğini' vurguladı.

Toplantıya video konferans yoluyla katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan savaştaki son gelişmelere dair bilgi aldıklarını söyleyen Borrell, toplantıda Ukrayna'ya desteğin artırılmasına yönelik kararlar alındığını belirtti.

SORUMLULARA 'YAPTIRIM' KARARI

Borrell alınan kararlardan ilkinin Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nun 5 milyar avro artırılması olduğunu belirtti. İkincisinin ise Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümünden sorumlu olanlara yaptırım kararı olduğunu söyledi.

Bakanların, Navalnıy'ın öldürülmesinden sorumlu olan yaklaşık 30 kişiye ve kuruluşa yaptırım uygulama konusunda anlaştığını belirten Borrell, söz konusu kişi ve kurumların isimlerini açıklamadı.

Toplantıda Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının da gündeme geldiğini söyleyen Borrell, bu varlıkların Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması için kullanılmasına ilişkin üye ülkelerden 'güçlü bir destek olduğunu' kaydetti.