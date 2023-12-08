AB terör listesini güncelledi! Hamas detayı dikkat çekti

8 Aralık 2023 20:25 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 01:06

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB), terör listesini güncelleyerek Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada terör listesine 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıya cevap olarak İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın eklendiği duyuruldu.

Açıklamada böylece iki ismin AB üye ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulması ve AB içerisinden fon akışı yasağına tabi tutulacağı bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

GAZZE'DE 7 BİN 112 ÇOCUK KATLEDİLDİ

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.