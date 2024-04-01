ABD Başkanı Trump: “İsrail savaşı bitirmek zorunda”

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail meşeili bir gazeteye verdiği ropörtajda Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmenin zamanının geldiğini söylerken, “Bunu yapmak zorundasınız!” mesajıyla İsrail’e uyarıda bulundu.

Başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın tek rakibi olan eski ABD Başkanı -gazetesine verdiği bir ropörtajda İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek zorunda olduğunu söyledi. Eski ABD Başkanı, ülkesinin desteğini hiçbir zaman esirgemediği İsrail’in ‘uluslararası toplumun desteğini kaybettikçe savaşı kaybedeceği’ uyarısında bulundu.

Beyaz Saray da, İsrail'in olası Refah saldırısının kendisini yalnızlaştıracağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Netanyahu'nun Gazze konusunda ‘ülkesine yardım etmekten çok zarar verdiği’ yönünde yapılan açıklamayla desteğin esirgenmediği İsrail'e karşı tutumun değişmesi dikkat çekiyor.

Gazze’de 32 bin 500 Filistinlinin yaşamını yitirmesi ve 75 bin kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kara harekatını genişleterek sürdürmekte kararlı olan İsrail, uluslararası toplumun insani yardım çağrılarını da cevapsız bırakıyor. Hamas'la işbirliği yaptığı şüphesiyle Türkiye ve Katar'ın insani yardım ulaştırmasını da yasaklayan ABD, başkanlık seçimleri öncesi Yahudi devletine karşı tutumunu yeniden gözden geçirmeye başladı.

Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kadim dostu olarak görülmesi, aynı zamanda Washington’un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak Trump döneminde tanıması, eski ABD başkanının bu uyarısının Netanyahu tarafından dikkate alınması gerektiğini kanıtlıyor.

Washington’dan veto etmeme kararı gelmişti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep talep edilmiş ve daha önceki 4 ateşkes kararını veto eden ABD'nin bu tasarıyı veto etmemesiyle tasarı kabul edilmişti.

Netanyahu, ABD’nin BMGK’daki bu kararı sonrası Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.

ABD’nin tutumundaki değişikliğe şaşıran İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Gilad Erdan, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını ABD'nin veto etmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek ABD'nin hata yapmakta ısrar ettiğini kaydetmişti.