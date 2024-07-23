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ABD polisi siyahi kadını evinde silahla vurarak öldürdü! Görüntüler dünyayı şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD polisi siyahi kadını evinde silahla vurarak öldürdü! Görüntüler dünyayı şoke etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'deki polislerin siyahi katliamı tüm hızıyla devam ediyor. Dünya basınında gündeme oturan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Siyahi kadını başından vuran polisin, "Elindeki tencereyi bırak" diye bağırdığı anlar dikkat çekti.

ABD polis departmanlarında görevli polisler, gün geçmiyor ki bir siyahiyi daha öldürmesinler. iki çocuk annesi kadın, evine giren polislerin ateş açması sonucu başından vurularak öldü. ABD polisinin vahşeti göğüs kamerasına yansıdı.

ABD POLİSİ BİR SİYAHİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

ABD'nin Illionis eyaletine bağlı Sangamon County'de yaşayan iki çocuk annesi siyahi kadın 6 Temmuz'da 911'i arayarak yardım istedi. Genç kadının evine gelen eyalet polisi tarafından evinde öldürülme anının kamera görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Springfield'deki evinin etrafında gece yarısı şüpheli hareketlerinden kuşkulandığı kişi ya da kişileri Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbar eden 36 yaşındaki Sonya Massey'in yardımına gelen iki polis, konutun civarında arama yaptıktan sonra Massey'in ifadesini almak üzere eve girdi.

OCAKTA KAYNAYAN SU İÇİN TARTIŞTILAR

Sangamon County Şerif Yardımcısı Sean Grayson, siyahi kadın ile bir süre sohbet ettikten sonra ikilinin arasında ocağın üstünde kaynayan su yüzünden tartışma yaşandı.

Massey'in ocağın üstünden aldığı içi kaynamış suyla dolu tencereyi kendisine doğru getirdiğini gören şerif yardımcısı Grayson, telaşlanıp silahını çekti. Siyahi kadın özür dilese de Grayson, silahını peş peşe ateşleyip iki çocuk annesinin ölümüne neden oldu.

KATİL POLİS TUTUKLANDI

Bu sırada diğer polis memurunun göğüs kamerası kayıttaydı. Şerif yardımcısı, olaydan sonra birinci derece cinayet, ateşli silahla saldırı ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla görevden uzaklaştırılıp tutuklandı.

26 Ağustos'ta hakim karşısına çıkması beklenen Sean Grayson'ın tahliye talebi daha önce reddedilmişti.

BIDEN DA OLAY HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada ABD Başkanı Biden da, pazartesi yaptığı açıklamada "Sevgili bir anne, arkadaş ve genç bir siyah kadın olan Sonya Massey, bugün hayatta olmalıydı. Sonya, muhtemel bir davetsiz misafirden endişe ettiği için polisi aradı. Amerikalı olarak hepimiz, hayatımızdan endişe etmeden yardım isteyebilmeliyiz. Sonya'nın ailesi adaleti hak ediyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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