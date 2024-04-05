ABD ve Çin Devlet Başkanları Hawaii'de askeri görüşme yapıyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping, Askeri Denizcilik İstişare Anlaşması adı altında Hawaii'de askeri görüşme gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping arasında Kasım ayında gerçekleştirdikleri son toplantı öncesinde, süper güçler arasındaki ilişkiler Tayvan'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerine kadar uzanan konularda yaşanan sürtüşmelerle giderek sertleşmişti.

Ekim ayında ABD ordusu, Çin askeri uçaklarının 2021'den bu yana yaklaşık 200 kez ABD uçaklarına yakın riskli veya pervasız manevralar gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

ABD'li ve Çinli askeri yetkililer bu hafta Hawaii'de iki günlük bir forum için bir araya geldiler ve bu görüşme geçtiğimiz Kasım ayından bu yana yeniden başlayan üçüncü askeri görüşme oldu.

Askeri Denizcilik İstişare Anlaşması (MMCA) çalışma grubu olarak bilinen görüşmeler 3 ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleşti ve 2021'den bu yana yapılan ilk toplantı oldu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, her iki ülkeden yetkililerin "son birkaç yıl içinde güvenlikle ilgili olayları gözden geçirdikleri ve denizcilik ve havacılık operasyonel güvenliği ve profesyonelliği sürdürmeyi tartıştıkları" belirtildi.