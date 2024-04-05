Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > ABD ve Çin Devlet Başkanları Hawaii'de askeri görüşme yapıyor

ABD ve Çin Devlet Başkanları Hawaii'de askeri görüşme yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD ve Çin Devlet Başkanları Hawaii&#039;de askeri görüşme yapıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping, Askeri Denizcilik İstişare Anlaşması adı altında Hawaii'de askeri görüşme gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping arasında Kasım ayında gerçekleştirdikleri son toplantı öncesinde, süper güçler arasındaki ilişkiler Tayvan'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerine kadar uzanan konularda yaşanan sürtüşmelerle giderek sertleşmişti.

Ekim ayında ABD ordusu, Çin askeri uçaklarının 2021'den bu yana yaklaşık 200 kez ABD uçaklarına yakın riskli veya pervasız manevralar gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

ABD'li ve Çinli askeri yetkililer bu hafta Hawaii'de iki günlük bir forum için bir araya geldiler ve bu görüşme geçtiğimiz Kasım ayından bu yana yeniden başlayan üçüncü askeri görüşme oldu.

Askeri Denizcilik İstişare Anlaşması (MMCA) çalışma grubu olarak bilinen görüşmeler 3 ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleşti ve 2021'den bu yana yapılan ilk toplantı oldu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, her iki ülkeden yetkililerin "son birkaç yıl içinde güvenlikle ilgili olayları gözden geçirdikleri ve denizcilik ve havacılık operasyonel güvenliği ve profesyonelliği sürdürmeyi tartıştıkları" belirtildi.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası hükümete "Açık Mektup" gönderdi: İşte enflasyon tahminlerinin tutmama gerekçesiYunanistan Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını genişleterek 5 yeni adayı daha programa dahil edeceğini duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Endonezya'da yanardağ patladı, köyler lavla kaplandı - DünyaYanardağ patladı, köyler lavla kaplandıFilistinliler için kanlı plan! Topyekûn soykırım hazırlığı, Gazze için daha korkuncu pusuda - DünyaGazze için daha korkuncu pusudaDünyanın en yaşlı erkeği, uzun ömrün sırrını açıkladı - DünyaDünyanın en yaşlı erkeği, uzun ömrün sırrını açıkladıİrlanda'dan 'İsrail' hamlesi! Aralarında büyük bankalar da var - Dünyaİrlanda'dan 'İsrail' hamlesi! Büyük bankaları da kapsıyorİsrail, bugün 54 Filistinli sivili daha katletti - Dünyaİsrail, bugün 54 Filistinli sivili daha katlettiBiden mı, Trump mı? Son anket sonucları açıklandı - DünyaBiden mı, Trump mı? Son anket sonucları açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...