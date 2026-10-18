ABD'de maç öncesi korkunç kaza! Tavandan halatla inen asker yere çakıldı

ABD'de Amerikan futbolu maçı öncesinde düzenlenen askeri gösteri faciayla sonuçlandı. San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nun tavanından halatla iniş yapan bir asker, metrelerce yükseklikten sahaya düştü. O anlar kameraya yansırken, ağır yaralanan asker kurtarılamadı.

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ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio kentinde, Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde düzenlenen askeri gösteri sırasında bir asker metrelerce yükseklikten yere düştü.

Texas Üniversitesi San Antonio (UTSA) ile Navy takımları arasındaki karşılaşma öncesinde dört asker, Alamodome Stadyumu'nun tavanından halatlarla sahaya inmeye başladı.

Ancak askerlerden biri, halat üzerinde kontrolsüz şekilde hızlanarak sahanın ortasına yakın bir noktada zemine çarptı.

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METRELERCE YÜKSEKLİKTEN SAHAYA ÇAKILDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, askerin stadyumun tavanından uzanan halat boyunca hızla aşağı kaydığı ve sert şekilde yere düştüğü görüldü.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan askere olay yerinde müdahale etti.

Yaralı asker, acil sağlık ekiplerinin en ağır vakalar için kullandığı "birinci derece öncelik" koduyla travma merkezine sevk edildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

UTSA yönetimi, maç öncesinde yaşanan kazanın ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu geceki maçın başlangıcında meydana gelen olaydan ötürü derin bir üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız etkilenen askerimiz, ailesi ve askeri meslektaşlarıyla birlikte" ifadelerine yer verildi.

Üniversite yönetimi, kazaya tanık olan öğrenciler ve çalışanlar için psikolojik destek hizmetlerini de devreye aldı.

ÖZEL EĞİTİMLİ ASKERLER GÖSTERİ YAPIYORDU

Kazaya karışan asker, ABD Hava Kuvvetleri için taktik hava kontrolörleri yetiştiren 6. Muharebe Eğitim Filosu'na bağlı bir personeldi.

Gösteriye katılan diğer üç asker de aynı birlikte görev yapıyordu.

Askerlerin eğitim programında, yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki yapılardan ve 30 metreyi aşan yüksekliklerdeki helikopterlerden halatla iniş faaliyetleri de bulunuyordu.

MAÇ KISA SÜRELİ GECİKMEYLE BAŞLADI

UTSA'nın her yıl düzenlediği "Silahlı Kuvvetler ve Gazileri Anma" etkinliği kapsamında oynanan karşılaşma, kazanın ardından kısa süreli gecikmeyle başladı.

UTSA, Navy takımını 38-34 mağlup etti.

Amerikan Konferansı (AAC) yönetimi ise kazanın ardından her iki üniversite, stadyum yönetimi ve yerel yetkililerle görüşmelere başladı.

ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Nellis Hava Üssü'nden yapılan açıklamada, düşen askerin yaralandığı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

The Guardian'ın haberinde Alamodome Stadyumu'nun çatısının yüksekliğinin yaklaşık 52 metre olduğu belirtildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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