ABD’den şoke eden itiraf: Ateşkesi Hamas değil, Netanyahu bozdu!

ABD Dışişleri Bakanlığı eski sözcüsü Matthew Miller, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes anlaşmalarını bilinçli olarak sabote ettiğini açıkladı.

İsrail televizyon kanalı Channel 13’e verdiği röportajda Miller, "Netanyahu, Hamas’ın kabul ettiği ateşkes anlaşmalarını tekrar tekrar bozdu" dedi.

İlgili Haber Hollanda hükümetinde 'İsrail' depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti

ABD, NETANYAHU'YU SUÇLAMAKTAN NEDEN VAZGEÇTİ?

Antony Blinken döneminde Dışişleri Sözcülüğü yapan Miller, Washington yönetiminin Netanyahu'yu "tamamen uzlaşmaz" olarak nitelendirmeyi düşündüğünü ancak Hamas'ın bu durumdan faydalanabileceği endişesiyle geri adım atıldığını dile getirdi.

"Kapalı kapılar ardında İsrail'e karşı sert konuşmak istedik. Ama sonuçta anlaşmayı zorlaştıracak hiçbir adım atmadık" diyen Miller, Nisan 2024'te ABD'nin Hamas'ı altı haftalık bir ateşkese ikna etmeye çalıştığını hatırlattı. Ancak Netanyahu'nun "Ateşkes olsun ya da olmasın Rafah'a gireceğiz" açıklaması, süreci baltaladı.

NETANYAHU, BLİNKEN'A NE DEDİ?

İddiaya göre Netanyahu, ABD'li yetkililerin "savaş sonrası plan eksikliği" uyarılarına "Haklısınız. Bu savaşı on yıllar boyunca sürdüreceğiz" cevabını verdi. Bu sözler, Netanyahu'nun kalıcı bir barışa niyetinin olmadığını gösteren en güçlü göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

REHİNELER İÇİN ANLAŞMA NEDEN OLMADI?

Miller’a göre, Mayıs 2024’te ABD Başkanı Joe Biden, geçici bir anlaşmayı kamuoyuna açıklayarak Netanyahu'yu sıkıştırmak istedi. Ancak İsrailli yetkililer, Biden’ın açıklamalarını yalanlayan bilgileri sızdırarak süreci sabote etti.

Temmuz’da Hamas, ABD'nin önerilerine olumlu cevap verirken, Netanyahu’nun neredeyse bir ay boyunca Filadelfi Koridoru'ndaki (Saladin Ekseni) İsrail askeri varlığı şartını öne sürmesi, görüşmelerin çökmesine neden oldu.

"Bu, en sinir bozucu andı. Rehineleri kurtarabilecek, savaşı bitirebilecek bir anlaşmaya çok yaklaşmıştık" dedi Miller.

TRUMP İÇİN SAVAŞ UZATILDI MI?

Channel 13'ün haberine göre Netanyahu, 2024 sonlarına doğru İsrail güvenlik servisi Shin Bet’in, savaşın sona erdirilmesine dair "çığır açan" önerisini, Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesini beklemek için rafa kaldırdı.

AÇLIK BİR SAVAŞ TAKTİĞİ Mİ?

Gazze’de BM tarafından ilan edilen kıtlık, yarım milyondan fazla insanı etkilerken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in yardımları engellemesini "savaş yöntemi olarak açlık" şeklinde tanımladı. Türk, bunun potansiyel bir savaş suçu olduğunu da belirtti.

NETANYAHU HALA HAMAS'I SUÇLUYOR

İsrail lideri, rehinelerin serbest kalmamasından Hamas’ı sorumlu tutmaya devam ediyor. Ancak Channel 13’ün haberine göre ABD'li yetkililer, asıl sorumlunun Netanyahu olduğunu düşünüyor. Sürekli yeni şartlar öne süren Netanyahu’nun bu tavrı, müzakerelerin defalarca çökmesine neden oldu.

GAZZE'DEKİ BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 62 binden fazla kişi hayatını kaybetti. WAFA haber ajansı, 11 bin kişinin enkaz altında kaldığını bildirirken, bağımsız uzmanlar bu sayının 200 bini aşabileceğini tahmin ediyor.

ULUSLARARASI MAHKEMELER PEŞİNDE

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen yıl Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı.

İsrail ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da karşı karşıya. Buna rağmen ABD, İsrail'e yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlamaya devam ediyor.