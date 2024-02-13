AB'den ABD'ye Gazze tepkisi: 'Ölüm istemiyorsanız İsrail'e daha az silah satın'

Avrupa Birliği'nden ABD'ye Gazze'de soykırım yapan İsrail eleştirisi geldi. AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'de ölümlerin durması için ABD'nin İsrail'e silah satmaması gerektiğini söyledi. Borrel, "Bu kadar çok insanın öldürülmesini istemiyorsanız daha az silah satın” dedi.

Filistin topraklarını işgal eden ve abluka altındaki Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor. 45'er günlük 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasını reddeden İsrail, Filistinlilerin sığındığı Refah'a yeni saldırı başlattı. İsrail'in Refah'ı vurması ABD'nin de sabrını taşırırken, Avrupa'dan dikkat çeken eleştiri geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'ye "daha az ölüm istiyorsanız daha az silah sağlayın" dedi.

AB ülkelerinin kalkınma bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel'de gayri resmi olarak toplandı. Toplantı sonrasında AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Konseyi Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Belçika Kalkınma Bakanı Caroline Gennez ve UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ortak basın toplantısı düzenledi. Borrell, İsrail’in orantısız bir şekilde Filistinlileri öldürmeye devam ettiğini, bu duruma son vermek için öncelikle silah sağlayanların bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

AB'DEN ABD'YE GAZZE ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta İsrail'in Hamas’a verdiği karşılığın "aşırı" olduğunu söylediğini ve ABD'li ve diğer Batılı yetkililerin Gazze'de çok fazla sivilin öldürüldüğünü defalarca dile getirdiğini hatırlatan Borrell, “ABD dış politikasından sorumlu değilim, Avrupa Birliği'nin dış politikası bana yetiyor. Ama mantıklı olalım. Dünyanın en önde gelen liderlerinin ve dışişleri bakanlarının ‘Çok fazla insan öldürülüyor’ dediğini kaç kez duydunuz? ABD Başkanı Joe Biden, bunun çok fazla olduğunu, orantılı olmadığını söyledi. Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini önlemek için daha az silah sağlamalısınız. Mantıklı değil mi?” dedi.

FİLİSTİNLİLER AY'A MI TAHLİYE EDİLECEKLER?

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’yu da eleştiren Borrell, sivilleri korumak için daha fazlasını yapması yönünde gelen çağrıları dinlemediğini belirterek, "Herkes Tel Aviv'e gidip 'Lütfen bunu yapmayın, sivilleri koruyun, bu kadar çok insanı öldürmeyin' diye yalvarıyor. Netanyahu kimseyi dinlemiyor" dedi.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah kentinin de tahliye edilmesi yönündeki çağrısına sert tepki gösteren Borrell, "Tahliye edecekler. Nereye? Ay'a mı? Bu insanları nereye tahliye edecekler? Dolayısıyla uluslararası toplum bunun bir katliam olduğuna, çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsa, belki de silah tedarikini yeniden düşünmek zorundalar. Her üye devlet, kendi dış politikasının sahibidir. Ancak çok fazla insanın öldürüldüğünü söylemeye devam etmek biraz çelişkili. Lütfen demeyi bırak ve bir şeyler yap’’ ifadelerini kullandı.