ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda soruları cevapladı. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimden İran savaşına, ABD'nin Orta Doğu politikasından Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Barrack, İsrail'in Türkiye sınırına yakın bir hava üssüne düzenlediği saldırıya ilişkin "Bizi asıl korkutan şey bu yoldaki öngörülemeyen kazalardır" dedi.

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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu kapsamında verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

"İSRAİL, TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAYA GİRMEYECEK KADAR AKILLI"

İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamaları ve Suriye'deki askeri faaliyetleri hakkında konuşan Barrack, iki ülke arasında doğrudan çatışma beklemediğini söyledi:

"İsrail, Türkiye ile gerçekten bir çatışmaya girmeyecek kadar akıllıdır. Türkiye de bu tehditlerin laf kalabalığına kapılmayacak kadar akıllıdır. Bu siyasettir"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan '35 kilometre' çıkışı! "Türkiye ile çatışmaya girmeyecek kadar akıllılar"

Türkiye ile İsrail'in geçmişteki ilişkilerine değinen Barrack, "Türkiye ve İsrail 2000'lerin başında iyi bir dönem geçirdi. Ticaret dengesi iyiydi. İyi geçiniyorlardı. Türkiye'deki Yahudi nüfusla ilgili hiçbir sorun yoktu. Bence çok sert bir siyasi durumun içindeyiz ve bu konuşmaların çoğu laftan ibarettir" yorumunda bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan '35 kilometre' çıkışı! "Türkiye ile çatışmaya girmeyecek kadar akıllılar"

"TÜRKİYE SAVAŞ UÇAKLARINI GÖNDEREBİLİRDİ"

İsrail'in Suriye'de Türkiye sınırına yakın bir hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıya da değinen Barrack, bölgede istenmeyen bir askeri karşılaşma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Barrack, "Bizi asıl korkutan şey bu yoldaki öngörülemeyen kazalardır" diyerek şunları söyledi:

Türkiye'ye 35 kilometre uzaklıktaki bir hava üssüne İsrail'in bir saldırısı oldu. İletişim engellendi ve aksadı. Dolayısıyla Türkiye'ye İsrail jetlerinin geleceği önceden bildirilmedi. Bize de İsrail jetlerinin geleceği bildirilmedi.

Muhtemel bir askeri karşılaşmaya ilişkin Barrack, "Bu bir başka Rusya vakası olabilirdi. Türkiye çok hızlı bir şekilde jetlerini gönderebilirdi ve bir anda kendimizi bambaşka bir durumun içinde bulabilirdik" ifadelerini kullandı.

Barrack, "İsrail'in bunu istediğine inanmıyorum. Türkiye'nin de bunu istemediğini biliyorum. Ancak bölgedeki hassasiyetler o kadar yüksek ki yapmamız gereken şey adım adım tansiyonu düşürmek ve herkese duyulan saygıyı artırmaktır" şeklinde konuştu.

ABDnin Ankara Büyükelçisi Barracktan 35 kilometre çıkışı! Türkiye ile çatışmaya girmeyecek kadar akıllılar

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI SORULDU

Zirvede Barrack'a, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İsrail'in ülkesini 500'den fazla kez bombaladığı yönündeki açıklamaları da soruldu.

ABD'nin İsrail'e müdahale ederek saldırıları durdurmasının gerekip gerekmediği sorusuna Barrack, "Evet, durdurmanın zamanı geldi. ABD'nin durdurmak için müdahale etmesinin zamanı gelip gelmediğini bilmiyorum" cevabını verdi.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını azalttığını belirten Barrack, geçmişte terör örgütü YPG ile kurulan ilişkiye de değindi.

"Amerika olarak bizim, PKK tanımı altında olan YPG'yi işe aldığımız bir Kürt durumu vardı. PKK, Amerikan ve Türk standartlarına göre yabancı bir terör örgütüdür. DEAŞ ile savaşmak için oradan bir kesimi bünyemize kattık" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan '35 kilometre' çıkışı! "Türkiye ile çatışmaya girmeyecek kadar akıllılar"

"SDG TEK DEVLET ORDUSUNA ENTEGRE EDİLDİ"

Suriye'deki askeri yapılanmaya ilişkin konuşan Barrack, "Mazlum'un ve Şara'nın çabaları sayesinde SDG'yi tek devletli bir orduya entegre edebileceğinizi kimse düşünmemişti ama bu gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında sınırlarındaki tehditlere yaklaşımının değiştiğini söyleyen Barrack, İsrail yönetiminin başlangıçta Şara'ya güvenmediğini yineledi.

Barrack, Şara'nın İsrail'e yönelik "Ben saldırgan değilim, İsrail ile bir sorunum yok, İsrail ile normalleşmek istiyorum" mesajını verdiğini aktardı.

İRAN'DAKİ YÖNETİM VE DEVRİM MUHAFIZLARI HAKKINDA KONUŞTU

İran'ın siyasi yapısını değerlendiren Barrack, 1979'dan bu yana ülkede Şii On İki İmam anlayışına dayalı teokratik bir yönetim bulunduğunu söyledi.

Barrack, "Bu kötü bir rejim değildir. Bununla hiçbir ilgisi yoktur. Hepimizin saygı duyduğu dini bir içerik ve uygulamadır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna ilişkin ise "Devrim Muhafızları bir düşman haline gelmiştir ve Devrim Muhafızları'nın İsrail ile olan düşmanca ilişkisi bir sorundur" diye konuştu.

ABD ile İran arasındaki güvensizliğe değinen Barrack, "Devrim Muhafızları ABD'ye güvenmiyor. ABD de Devrim Muhafızları'na güvenmiyor" dedi.

Katar, Umman, İsviçre ve Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerini hatırlatan Barrack, Trump'ın doğrudan görüşmeyi tercih ettiğine dikkat çekti.

"ÖNCE ATEŞKES, SONRA HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI"

İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler hakkında konuşan Barrack, ABD'nin bir barış anlaşması istediğini iletti.

Taraflar arasında güven bulunmadığını belirten Barrack, çözüm için değiştirilmiş bir anlaşma çerçevesi gerektiğinden bahsetti.

Barrack, "Kazanan ya da kaybeden yok. Herkesin zamanla hayatta kalacağı bir sürece gidiyoruz. Bu bir ateşkesle başlar" dedi.

Anlaşmanın temel unsurlarını sıralayan Barrack, "Ateşkes, boğazların açılması, İran halkının acılarının hafifletilmesi" ifadelerini kullandı.

İran'da 90 milyondan fazla insan yaşadığını ve nüfusun yüzde 60'ının 35 yaşın altında olduğunu belirten Barrack, İran halkının Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'deki refahı gördükçe farklı bir yöne evrilebileceğini söyledi.

TRUMP'IN İRAN'A MÜDAHALESİNİ DEĞERLENDİRDİ

ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahalesinin doğru olup olmadığı sorulan Barrack, "Bunun bir hata olduğunu söyleyemem. Bir hata olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde cevapladı.

Trump'ın başlangıçtaki amacının nükleer felaket tehdidini önlemek olduğunu savunan Barrack, "Bu bir rejim değişikliği değildi" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki savaşın sonuçlarından büyük endişe duyduğunu belirten Barrack, Trump'ın barışçıl bir anlaşmaya açık olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL İTTİFAKLARDAKİ ROLÜ

Bölgesel ittifakların nasıl şekilleneceğine ilişkin konuşan Barrack, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve muhtemelen Mısır'ın bir araya gelmesi halinde bunun ne anlama geleceğinin tartışıldığını ileri sürdü.

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile birlikte Ensarullah'a karşı kara birlikleri gönderip göndermeyeceği veya insansız hava araçları sağlayıp sağlamayacağı gibi soruların gündeme geldiğini aktaran Barrack, "Herkes bunu anlamaya çalışıyor" dedi.

ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam edeceğini belirten Barrack, Washington'ın yeni bir kara harekatına katılmasının muhtemel görünmediğini ifade etti.

Bence Trump'ın Suudi Arabistan'a verdiği desteğin ve ihtiyaç duydukları lojistik yardımların açık olduğunu düşünüyorum, ve bunları sağlayacaktır. Ancak Amerika'nın başka bir yerde, doğrudan çatışmalı bir savaşa dahil olması anlamsız görünüyor.

"1948'DE SİYONİZM BAŞKA BİR MESELE HALİNE GELDİ"

Yahudilerle Müslümanların geçmişte bir arada yaşadığını anlatan Barrack, kendi çocukluğundan örnek verdi.

Barrack, "Yahudi bir mahallede Lübnanlı göçmen bir ailenin içinde büyüdüm. Her gece Şabat'a giderdim" dedi.

Bölgede geçmişte antisemitizmin çok az olduğunu savunan Barrack, "Yahudiler uzun yıllar yan yana yaşadılar. Siyonizm ve 1948 başka bir mesele haline geldi" ifadelerini kullandı.

İsrail'de yaklaşık 10 milyon Yahudi yaşadığını söyleyen Barrack, bölgedeki Müslümanlar ve Hristiyanların da birlikte yaşamanın yolunu bulması gerektiğini belirtti.

"HİÇBİR GARANTİ YOK"

ABD'nin bölge ülkelerine sunduğu güvenlik garantileri hakkında konuşan Barrack, eski güvenlik anlayışının değiştiğini de ekledi.

Barrack, "Artık garantilerin konuşulduğu bir dönemden geçtik. Herhangi bir garanti yok. Bu nedenle karşılıklı saygı, net anlaşmalar ve beklentiler söz konusu" dedi.

Tarafların birbirlerinden ne istediğini açık biçimde ortaya koyması gerektiğini belirten Barrack, hiçbir konuda kesin güvence bulunmadığını ifade etti.

"BU SORUNLARI BİRKAÇ YILDA ÇÖZMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Orta Doğu'daki sorunların tarihi geçmişine değinen Barrack, bölgeye gönderildiğini söylediği peygamberlerin sayıları üzerinden bir değerlendirme yaptı.

Barrack, "55 Hristiyan peygamberimiz, 100'den fazla İslam peygamberimiz ve 50 kadar Yahudi peygamberimiz var. Hiçbiri bu durumu çözmeyi başaramadı. Dolayısıyla bunu birkaç yıl içinde çözebileceğimizi düşünmek pek muhtemel değil" diye yorum yaptı.

Bölgedeki siyasi, dini ve toplumsal dengeleri Rubik küpüne benzeten Barrack, tek bir müdahaleyle çözüm sağlanamayacağını ifade etti.

Barrack, bölge ülkelerinin kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirterek ABD'nin destek vermeyi sürdüreceğini ileri sürdü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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