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    • ABD'nin gündemi de bu! Biden'dan, "Hafızası iyi değil" diyen savcıya tepki

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Joe Biden, ABD, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Başkanı Biden'ın evinden çıkan gizli belgeler sonrası yürütülen soruşturmada savcı raporunu sundu. Raporda Biden için "Hafızası zayıf" ifadeleri yer aldı. Bu detaya tepki gösteren Biden, "Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler?" dedi.

    ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıkladı.

    BIDEN GİZLİ BELGELER İÇİN "ŞAŞIRDIM" DEMİŞTİ

    Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

    Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. 21 Ocak'ta ise Biden’in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belge daha bulunmuştu.

    Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili savcı Robert Hur'u atamıştı.

    "HAFIZAM İYİ DURUMDA"

    Gelişmeler dünyada yankı uyandırırken gözlerin çevrildiği Biden'dan açıklama geldi. Savcının "hafıza" sözlerine tepki gösteren Biden, "Raporda bana yönelik hiçbir suçlama yapılmadı, doğrusu da buydu. Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir." dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Joe BidenABD
    Haberler > Dünya > ABD'nin gündemi de bu! Biden'dan, "Hafızası iyi değil" diyen savcıya tepki
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