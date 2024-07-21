Ada’dan dünyaya en güçlü mesaj: KKTC bizim göz bebeğimiz

Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde KKTC’de gövde gösterisi yaptı. “Tıpkı yarım asır önce olduğu gibi, ana vatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs’tan dünyaya net mesajlar verdi: "Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir.”

YÜCEL KOÇ'UN HABERİ - Kıbrıs Türkü’nün şanlı gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı muhalefet lideriyle KKTC’de birlik fotoğrafı verdi. “Şafak Nöbeti” tutan gaziler geçit töreninde, zafer heyecanını tekrar yaşadı. 50. yılı temsilen 50 gemi denizden, savaş uçakları havadan Ada’yı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. KKTC’liler tarafından büyük sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs davası konusunda dünyaya net mesajlar verdi. Erdoğan, “Aynı suda iki kez yıkanılmaz” diyerek federal bir çözüme kapıyı kapattıklarını dünyaya ilan etti.

Erdoğan, konuşmasının başında Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarları olan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ve son nefesine kadar Kıbrıs davası için mücadele eden Alparslan Türkeş ile diğer devlet ve siyaset adamlarını rahmetle andı. “İktidarı ile muhalefeti ile KKTC’de tek yürek hâlindeyiz” diyen Erdoğan şunları söyledi:

TEK YÜREĞİZ, TEK BİLEĞİZ

Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Ana vatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye’nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır.

DÜNYAYA GÖSTERDİK

20 Temmuz 1974, ana vatan ve garantör ülke olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizle tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtiğimiz tarihtir. İnsan olmak vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa Türkiye olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getirdik. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik.

“ÇÖZÜM İÇİN HAZIRIZ”

Bölgede devam eden çatışmalar karşısında tüm adanın güvenliğini tehdit etme riski olan son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakerelere yıllar önce İsviçre’de bıraktığımız yerden devam edelim demenin kimseye faydası yoktur. Biz Kıbrıs’ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız. Adanın garantör ülkelerinin liderlerinin her iki devleti de beraberce ziyaret edecekleri günleri göreceğimizi ümit ediyorum.

"MİÇOTAKİS'E DEDİM Kİ..."

Adanın güneyinde ise maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hâkimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Öyle bir vahametle karşı karşıyayız ki Rum lider, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor, Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimiz güneye geçtiklerinde saldırıya uğruyor, tutuklanıyor, güneydeki camiler kundaklanıyor. Rumlar, Kıbrıs Türkü’yle, siyasi gücü ve adanın doğal kaynakları da dâhil ekonomik refahı paylaşma niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı, yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis ile yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhâlde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın.’ dedim. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. ‘Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok’ dedik, yola devam.”

DEVLET ORADAYDI

Türkiye devleti, iktidarıyla muhalefetiyle KKTC’deki törenlerde tam kadro yer aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ve HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir ile çok sayıda bakan, siyasi parti temsilcisi ve milletvekili de oradaydı. Tören esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre sohbet etti.

KKTC CUMHURBAŞKANI: TÜRKİYE’NİN KALESİYİZ

“Kıbrıs Türkleri zulme boyun eğmedi. Hedeflerimize muhakkak ulaşacağız” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerine şöyle devam etti: Amacımız sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmaktır. Rum tarafı hâlen anlaşmaya yanaşmamaktadır. Türk askerinin Kıbrıs’ta uzaklaştırılmasını talep ediyor bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türklüğün onurunu çiğnetmeyeceğiz. Güneyde devam eden silahlanma barışa hizmet etmiyor. Rum yönetiminin bazı ülkelerle anlaşma yapması adayı tehlikeye atıyor. Türk devletleri teşkilatları ile ilişki kurmaya hazırız. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. KKTC Doğu Akdeniz’de Türk cumhuriyetlerinin kalesidir. Türk Devletleri Teşkilatının sınırları, Doğu Akdeniz’e kadar genişletilerek en güneyindeki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımlarıyla daha da güçlü hâle gelmiştir.

50 YIL ÖNCE ŞER CEPHESİ YİNE AYNIYDI

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, milletimizde büyük heyecan oluşturdu. Henüz 4 yaşında bir gazete olan Türkiye, savaşın nabzını tutan haberlere imza attı. O günün manşetleri, Rumların Ada’daki katliamını ve Mehmetçiğin kahramanlığını anlatırken ülkemiz üzerindeki uluslarası baskıyı da gözler öne serdi. ABD acilen silah ambargosu uyguladı. İngiltere açıktan tehdit etti. Rusya meydan okudu. Fransa, Rumlara silah desteği vermekten çekinmedi. 50 yıl önce Kıbrıs’ta düşman yanında saf tutanlar, bugün aynı tavırları Suriye’de sergiliyor. Yaşananlar ders oldu. Türkiye, büyüyüp güçlendi. Kendi silahını üreten ülkeler arasına adını yazdırdı. Geliştirdiği insansız hava araçlarıyla savaşların seyrini değiştirdi. Millî silah teknolojileri sayesinde Suriye’de Batı eliyle kurulmak istenen terör koridoru planı dört büyük askerî harekâtla dağıtıldı. Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Terör örgütünün beli kırıldı.