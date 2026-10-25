ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde Georgia'da düzenlediği mitingde Alman otomotiv devi Audi'nin ABD'de 4,2 milyar dolarlık fabrika kuracağını duyurdu. Yılda 200 bin araç üretecek tesisin 4 bin 500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

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Cumhuriyetçi adaylara destek vermek amacıyla Perry kentinde düzenlenen mitingde kürsüye çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Alman otomotiv devi Audi'nin Georgia'nın Macon kentinde yeni bir üretim tesisi kuracağını açıkladı.

Volkswagen Grubu bünyesindeki Audi, yeni tesis için 4,2 milyar dolar yatırım yapmak için kolları sıvadı.

Alman otomotiv devi kesenin ağzını açtı! 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

"BU İNANILMAZ"

Trump, yılda 200 bin otomobil üretme kapasitesine sahip olacak fabrikanın kendi gümrük vergisi politikalarının sonuçlarından biri olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı, "Bir düşünün. Yılda 200 bin araba. Bu inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Mitingde Trump'a eşlik eden Audi Yönetim Kurulu Başkanı Gernot Döllner, yeni fabrikada markanın en büyük ve en üst segment SUV modellerinin üretileceğini söyledi.

Alman otomotiv devi kesenin ağzını açtı! 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

Döllner, "Bu uzun vadeli bir yatırımdır, çünkü Amerikan pazarına inanıyoruz" dedi.

Audi'nin açıklamasına göre Georgia'daki tesis, şirketin eyaletteki ilk otomobil fabrikası olacak.

Şirket, fabrikanın yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını ileri sürdü.

İNŞAAT 2027'DE, ÜRETİM 2030'LARDA BAŞLAYACAK

Audi, fabrikanın inşasına 2027 yılında başlamayı ve üretime 2030'lu yılların başında geçmeyi hedefliyor. Yıllık 200 bin araç kapasitesiyle planlanan tesis, Alman markanın ABD pazarındaki üretim faaliyetlerini genişletecek.

SEÇİM ÖNCESİ TRUMP'A DESTEK

Georgia'daki Cumhuriyetçi vali adayı Rick Jackson, yatırım kararından dolayı Trump'a teşekkür etti.

Jackson, "Georgia tarihinde bu büyüklükteki en büyük ekonomik anlaşmayı bugün burada hayata geçirdiğiniz için Georgia adına teşekkür ederim" dedi.

Cumhuriyetçiler, yüksek maliyetler ve İran'da devam eden savaşın seçmenler üzerindeki etkisi nedeniyle 3 Kasım seçimlerinde Kongre'deki çoğunluklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

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