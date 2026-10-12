Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in koalisyon hükümetinde istifa depremi yaşandı. Çalışma Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Barbel Bas, hem bakanlık hem de parti yönetimindeki görevlerini bırakacağını açıkladı.

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Almanya'da Merz hükümetinin içindeki çatlak derinleşirken, koalisyonun kilit isimlerinden Barbel Bas iki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

58 yaşındaki siyasetçi, üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı yas sürecinin ve kendisine yönelik siyasi eleştirilerin bu kararda etkili olduğuna değindi.

"YASIMI TUTMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Reuters'ın aktardığına göre Bas, üvey kızının ölümünün ardından görevlerini sürdürmekte zorlandığını ifade etti.

Bas, "Üvey kızımın ölümünün ardından, yasımı tutmak ve kabullenmek için zamana ihtiyacım olduğunu fark ettim" dedi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda hükümet ve parti görevlerimi en kısa sürede eksiksiz bir şekilde yerine getirebilecek gücü kendimde bulamıyorum, bu nedenle her iki görevimden de istifa etmeye karar verdim."

Bas, Federal Meclis üyeliğini ise sürdüreceğini aktardı.

Almanya'da hükümet depremi! Bakan iki görevinden birden istifa etti

KOALİSYONDAKİ GERİLİM İSTİFAYI HIZLANDIRDI

Alman basınına göre Bas'ın istifasında ailevi nedenlerin yanı sıra Başbakan Friedrich Merz'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisiyle yaşanan siyasi anlaşmazlıklar da etkili oldu.

SPD ile CDU arasında özellikle emeklilik sistemi ve çalışma hayatına ilişkin reformlar konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyordu.

Muhafazakar koalisyon ortakları, Bas'ı emeklilik ve istihdam düzenlemelerini geciktirmek veya engellemekle suçluyordu.

Bas ise kendisine yönelik kamuoyu önündeki saldırıların giderek yoğunlaştığını belirterek siyasi gerilimin istifa kararını hızlandırdığını ifade etti.

"KENDİSİNE YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

SPD'nin diğer eş genel başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Bas'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Klingbeil, "Yas tuttuğu son birkaç gün zarfında kendisine yönelik saldırılar münasebetsizdi. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bas'ın kararını kamuoyuna duyurmadan önce Başbakan Merz ve Klingbeil'i bilgilendirdiği öğrenildi.

YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ BELİRSİZ

Almanya'nın sosyal güvenlik ve çalışma politikalarından sorumlu bakanlığını yöneten Bas'ın ayrılmasıyla hükümette yeni bir görev değişikliği gündeme geldi.

Ancak hem Çalışma Bakanlığı hem de SPD eş genel başkanlığı için kimin görevlendirileceği henüz açıklanmadı.

Bas, parti ve hükümet görevlerini bırakmasına rağmen Federal Meclis'teki milletvekilliğine devam edecek.

BARBEL BAS KİMDİR?

2009 yılından bu yana Federal Meclis üyesi olan Bärbel Bas, eski Başbakan Olaf Scholz döneminde siyasi kariyerinin en önemli görevlerinden birini üstlendi.

2021 yılında Federal Meclis Başkanı seçilen Bas, bu görevini 2025 yılına kadar sürdürdü.

Scholz hükümetinin sona ermesinin ardından SPD'nin Merz liderliğindeki koalisyona katılmasıyla Çalışma Bakanı oldu. Aynı dönemde Lars Klingbeil ile birlikte SPD'nin eş genel başkanlığını üstlendi.

2020 yılında eşini kaybeden Bas, üvey kızının da hayatını kaybetmesinin ardından siyasi görevlerinden ayrılma kararı aldı.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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