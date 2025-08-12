Arktik’te Türk imzası! Türk Bilim ekibinden kutuplarda bir ilk

Türkiye’nin 5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında görev alan bilim insanları, kutuplar arası hatta ilk kez kurulan otomatik meteorolojik gözlem istasyonu ile atmosferik ve okyanus verilerini eş zamanlı topladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen sefer, 19 farklı deniz projesi ile gezegenin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.

Sefer kapsamında, ilk kez kutuplar arası hatta kurulan otomatik meteorolojik gözlem istasyonu ile atmosferik veriler seyir boyunca düzenli olarak kaydedildi.

ATMOSFER VE OKYANUS ARASINDAKİ ETKİLEŞİM MERCEK ALTINDA

Ekip, Küresel Navigasyon Uydu Sinyalleri (GNSS) kullanarak atmosferdeki su buharı miktarını ve atmosfer–okyanus etkileşimlerini analiz etmeke. Farklı buzul bölgelerinden alınan su ve buz örnekleriyle fiziksel ve kimyasal değişimler inceleniyor.

Türk Arktik Ekibi'nden Erhan Arslan, yaptığı açıklamada, “GNSS sinyallerini kullanarak atmosferik sütundaki su miktarını modellemek, iklim değişikliğinin etkilerini anlamada kritik bir adım” dedi. Arslan, elde edilen verilerin gelecek seferlerin ölçüm planlarının geliştirilmesinde kullanılacağını belirtti.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU GNSS ÖLÇÜMLERİ

Araştırmacı Adil Enis Arslan, atmosfer–okyanus ilişkisini anlamak için bir saniye aralıklarla yüksek yoğunluklu ve yüksek doğrulukta GNSS ölçümleri yaptıklarını kaydetti. Toplanan örnekler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde küresel ısınma etkilerini belirlemeye yönelik iki ayrı projede değerlendirilecek.

“Bu periyodik gözlemler, aynı bölgeler arasındaki iklim tahminlerinde kullanabileceğimiz değerli bir veri seti sunuyor” ifadelerini kullandı.

DENİZ TABANI HARİTALANIYOR

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndan Teğmen Mustafa Kanat, seferde çok ışınlı yankı iskandil sistemleri ile deniz tabanı ve derinlik ölçümleri yaptıklarını söyledi. Ayrıca, uydu tabanlı batimetrik ölçümler ve uzaktan algılama sistemleriyle su şeffaflığı verilerinin toplandığını duyurdu.

“Bu sayede, uydudan veya insansız hava aracından gelen sinyallerin frekans spektrumuna göre ne kadar derine ulaşabileceğini tespit edebiliyoruz” dedi.