Avrupa ülkesinin füze arayışında Türkiye sürprizi! 1.000 kilometrelik hedef için ROKETSAN'ın kapısını çaldılar

Avrupa ülkeleri uzun menzilli füze kapasitelerini artırmak için arayışlarını sürdürürken Polonya'nın rotası Türkiye'ye çevrildi. Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula, ROKETSAN tesislerini ziyaret ederek Türk balistik füzesi TAYFUN'u yakından inceledi.

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Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği yerli füze sistemleri, NATO müttefiklerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Uzun menzilli hassas vuruş kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen Polonya, Türkiye'nin balistik füze ve hava savunma teknolojilerini incelemek üzere ROKETSAN'ın kapısını çaldı.

Ukrayna merkezli Militarnyi gazetesinin haberine göre Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wiesław Kukula, Türkiye ziyareti kapsamında ROKETSAN tesislerine giderek TAYFUN kısa menzilli balistik füze sistemi hakkında bilgi aldı.

AB ÜLKESİ TAYFUN'U MU İSTİYOR?

Polonya Silahlı Kuvvetleri Basın Servisi tarafından duyurulan ziyarette, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği füze sistemleri Polonyalı askeri yetkililere tanıtıldı.

Heyetin incelediği sistemler arasında TAYFUN balistik füzesinin yanı sıra TRG ve TRLG güdümlü roket aileleri de yer aldı.

Söz konusu sistemlerin, Polonya ordusunun düşman topraklarının derinliklerindeki hedeflere yüksek hassasiyetle saldırı düzenleme kapasitesini artırma hedefiyle örtüştüğüne dikkat çekildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin modern teknolojileri yerinde tanımak ve ordunun dönüşümüne katkı sağlayabilecek kabiliyetleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

TÜRK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE DE İLGİ GÖSTERDİLER

Polonya heyetinin incelemeleri yalnızca balistik füzelerle sınırlı kalmadı.

ROKETSAN'ın geliştirdiği ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi, PUSU insansız hava aracı karşıtı çözümler ve SUNGUR omuzdan atılan hava savunma sistemi de heyete tanıtıldı.

Polonyalı askeri yetkililerin özellikle çok katmanlı hava savunma teknolojilerine ilgi gösterdiği aktarıldı.

VARŞOVA'NIN HEDEFİ 1.000 KİLOMETRENİN ÖTESİ

Polonya ordusu, mevcut füze kapasitesini daha uzun menzilli sistemlerle güçlendirmeyi planlıyor.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Gelişim Planlama ve Programlama Dairesi Başkanı Tuğgeneral Grzegorz Potuszki, ülkenin Amerikan ATACMS ve Güney Kore yapımı CTM-290 füzeleriyle yaklaşık 300 kilometre mesafedeki kara hedeflerini vurabildiğini aktardı.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşından çıkarılan dersler doğrultusunda Polonya, 1.000 kilometrenin üzerindeki hedeflere hassas saldırı gerçekleştirebilecek yeni sistemlere ihtiyaç duyuyor.

Varşova yönetimi bu kapsamda vurucu insansız hava araçlarını, seyir füzelerini ve balistik füzeleri değerlendiriyor.

TAYFUN'UN MENZİLİ VE HIZI GÜNDEMDE

Türkiye'nin ilk testlerini Ekim 2022'de gerçekleştirdiği TAYFUN balistik füzesi, 458 saniyelik uçuşun ardından 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurmuştu.

Haziran 2023'te Rize-Artvin Havalimanı'ndan gerçekleştirilen testlerle füzenin kabiliyetleri yeniden sınanmıştı.

ROKETSAN, Temmuz 2025'te ise TAYFUN Blok-4 füzesini ilk kez kamuoyuna tanıttı.

Yaklaşık 7,3 ton ağırlığında, 10 metre uzunluğunda ve 610 milimetre çapında olan TAYFUN Blok-4'ün Mach 5'in üzerinde hıza ulaşabildiği belirtiliyor.

Önceki versiyonlara kıyasla daha yüksek hız ve artırılmış menzil sunan sistemin, füze savunma sistemlerini aşabilecek kabiliyetlerle geliştirildiği ifade ediliyor.

Ukrayna basınında yer alan resmi olmayan bilgilere göre TAYFUN Blok-4'ün menzili yaklaşık 1.000 kilometre seviyesinde bulunuyor.

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