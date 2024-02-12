Bakü, kurulan komployu gördü... Azerbaycan büyük savaşa hazırlanıyor!

Fransa ile birlikte 8 ülke, Ermenistan’a silah yığıyor. Batı’nın ve İran’ın ortak hedefi, Türk Birliği’ni engellemek. Tehlikeyi görüp erken seçimle güven tazeleyen Aliyev, Erivan’a ‘final darbesi’ni indirmek için bekliyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ

Azerbaycan’ın Karabağ zaferi, Ermenistan’ı destekleyen Batı’yı rahatsız etti. Fransa başta olmak üzere bazı ülkeler; Bakü’nün yanı sıra Hankendi, Şuşa, Zengilan gibi Karabağ şehirlerine sızmaya çalışıyor. Diğer yandan Ermenistan’a 8 farklı ülkeden gelişmiş silah ve savaş teknolojisi ithalatı başladı. Küresel odaklar, 2 yıllık süreçte bölgede büyük çaplı çatışma ortamı planlıyor. Bakü’de gazetemize konuşan Azerbaycan makamları, kurulan komployu gördüklerini ve seçimi öne alarak önümüzdeki zorlu sürece siyasi, ekonomik ve askerî açıdan güçlü girmek istediklerini dile getirdi.

TÜRK BİRLİĞİ KORKUTTU

Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ, yeniden imar ediliyor. Özellikle Zengezur’a uzanan Bakü-Ağdam hattındaki çalışmalar büyük oranda bitti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Taleh Aliyev “Harici odakların hedefinde bu koridoru etkisiz kılmak var. Terör kampları ve Erivan’a taşınan silahların gayesi belli. Karabağ mağlubiyetini kabullenmek istemiyorlar. Kirli ajandanın farkındayız. Savaş istemeyen ancak vatanını savunmada kararlı bir millet olarak her türlü fedakârlığı sergileyeceğiz” dedi.

Zengezur konusunda Bakü’nün kararlılığına dikkat çeken Taleh Aliyev “Bu kadar kritik bir koridoru Ermenilerin ya da farklı harici odakların inisiyatifine terk etmeyiz. Fakat Türk dünyasını bağlayan bu proje, yeni Kafkasya haritaları hazırlayan aktörleri korkutuyor. Bu yüzden Türk Birliği’nin anahtar unsurunu sabote ediyorlar” ifadesini kullandı.

Azerbaycan’ı en iyi tanıyan Türk Komutanlardan Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz ise süreci şöyle özetledi:

Türkiye ve Azerbaycan kesinlikle tehlikenin farkında. Müşterek ordu yapısına geçen iki ülke, artık ortak hava sahası uyguluyor. Bütün hava araçları uyum ve entegrasyon açısından müşterek hareket ediyor. Gence’deki her hareketi Elâzığ üssü görüyor. Ya da Bakü-Hazar’da ne oluyorsa Ege’deki Türk askerî unsurları biliyor. Tüm silah sistemlerimiz entegre durumda. Aramızda NATO’nun 5. Maddesi’ne eş seviyede bir iş birliği anlaşması yapıldı.

SON DARBEYİ YERLER

Kafkasya denkleminde dönüm noktası olarak gösterilen Karabağ’ın yeniden Azerbaycan’a katılması birçok ülkenin bölge üzerindeki projelerini derinden sarstı. İran ve Fransa yıllarca sömürdüğü altın ve bakır yataklarını kaybetti. İran bölgede kurduğu ticaret ve uyuşturucu nakil tekelini kaybetti. Kafkasya’daki Rusya, İran, Fransa nüfuz mücadelesinde önemli yeri olan Karabağ’ın yeni statüsüne ek Ukrayna savaşı ve enerji ile tarım alanında ortaya çıkan yeni denge de bölgenin önemini artırdı. Azerbaycanlı Uzman Elmeddin Behdud “Ermenilere yönelik silah sevkiyatı boş yere değil.

Uygun gördükleri her an Ermeni unsurları saldırtacaklar. Güney Kafkasya konusunda farklı hesaplar var. Gazze gerilimi Lübnan, Suriye, Irak ve İran’ı da kapsar ise bu durumun Karabağ’a da yansıma ihtimali yüksek. Devletimiz Ermeni tehdidi yanında bu ihtimali de dikkate alıyor. Azerbaycan’ı zayıf düşürme adına Taliş, Tat ve Kürt uyruklu vatandaşlarımızı kışkırtma planları yapıyorlar. Türkiye ile askerî, ekonomik ve millî bir bağ kurduk. Şayet bir tahrik ya da saldırı olursa, sürecin sonunda hâlen Ermeni işgalindeki Corus, Sisyan, Mehri, Gafan ve Nahçıvan da anavatana katılır” diye konuştu.

İHA/SİHA ÜSSÜ OLDULAR

Kardeş ve müttefik olan Türkiye ile Azerbaycan, başta İHA/SİHA teknolojisi olmak üzere kara-deniz savunma silahlarının tedariki konusunda iş birliği yapıyor. İki ülke, Karabağ zaferinde önemli rol oynayan Bayraktar TB2’lerin ardından yeni bir adım attı. Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen hafta Azerbaycan semalarında süzülen AKINCI TİHA’ların uçuşunu birlikte yönetti.