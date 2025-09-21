Batı Şeria’da sınır kaosu: Ürdün açtı, İsrail kapattı

Ürdün, iki İsrail askerinin öldürüldüğü saldırının ardından kapatılan Allenby geçişini üç gün sonra yolcular için yeniden açtı. Ürdün makamları, kargo taşımacılığının ise ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Geçiş noktası Pazar günü sadece yolcular için yeniden açıldı, ancak kargo kamyonlarının geçişi bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmış durumda” denildi. Devlet televizyonu Al-Mamlaka, sabahın erken saatlerinden itibaren her iki yönde de yoğun trafik yaşandığı bilgisini aktardı.

FİLİSTİN AJANSI: İSRAİL EL-KERAME'Yİ KAPATTI

Ürdün Allenby sınırında kısmi açılıma giderken, Filistin Haber Ajansı, işgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın doğusundaki El-Kerame Sınır Kapısı’nı her iki yönde kapattığını duyurdu.

El-Kerame, Batı Şeria’daki Filistinliler için önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Kararın ardından bölgede hareketlilik tamamen durdu.

Geçtiğimiz Perşembe günü, Gazze’ye yardım malzemesi taşıyan Ürdünlü bir kamyon şoförü Allenby geçiş noktasında ateş açarak bir İsrail askerini ve sivil idarede görevli yedek subayı öldürdü.