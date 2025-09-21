Google, İsrail’in yanında saf tuttu: Küresel Sumud Filosu'na 50 milyon dolarlık kara propaganda

Google, İsrail’in yanında saf tutarak Küresel Sumud Filosu'nu hedef alan sponsorlu içeriklere kapı açtı.

İsrail’in karalama kampanyası, dünyanın en büyük arama motorunun desteğiyle küresel ölçekte yayıldı.

Google’da “Global Sumud Filosu” araması yapan kullanıcıların karşısına, yardım filosunu “şiddet yanlısı terörist unsurlarla işbirliği” yapmakla suçlayan propagandacı içerikler çıktı.

Aktivistler, söz konusu propagandayı tehlikeli bir kışkırtma olarak tanımlayarak, filoya katılan herkesin yaşamını doğrudan riske attığını ifade etti.

GAZZE KITLIĞINI REDDETMEK İÇİN 50 MİLYON DOLAR

İspanyol yayın kuruluşu RTVE’nin açıkladığı rapora göre, İsrail hükümeti Gazze’deki kıtlığı reddetmek amacıyla Google, X, Outbrain ve Teads üzerinden 50 milyon dolarlık reklam anlaşması yaptı.

Haziran ayında devlet ajansı Lapam’ın onayıyla başlatılan bu kampanya, Sumud Filosuna yönelik propagandayla birlikte Gazze’de yaşanan insani felaketi gizlemeyi hedefliyor.

BM RAPORTÖRÜ: UTANÇ VERİCİ

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Google’ın bu işbirliğini “utanç verici ve korkutucu” ifadelerine yer verdi.

Albanese, “İsrail’in Gazze’deki soykırıma karşı çıkanlara yönelik karalama kampanyalarına izin veriliyor. Gerçeklerin çarpıtılması ve siyasi söylemin manipüle edilmesinden devletler ve vatandaşlar endişe duymalıdır” dedi.

SUMUD FİLOSU GAZZE YOLUNDA

Sumud Filosu, İsrail ve müttefikleri tarafından uygulanan yasadışı ablukayı kırmak için Gazze kıyılarına yönelen 40’tan fazla gemiden oluşuyor. Filonun hedefi, devam eden soykırım sırasında Gazze halkına hayat kurtaran insani yardımları ulaştırmak.

Arapçada “sumud” kelimesi kararlılık ve direniş anlamına geliyor. Filonun internet sitesinde kendilerini şöyle tanımlıyorlar:

“Biz, insan onuruna ve şiddet içermeyen eylemin gücüne inanan sıradan insanlardan — organizatörler, insani yardım çalışanları, doktorlar, sanatçılar, din adamları, avukatlar ve denizciler — oluşan bir koalisyonuz.”

'ÇOK KORKUTUCU'

Filoya katılan Amerikalı ekonomist ve Progressive International genel koordinatör yardımcısı David Adler, sponsorlu içerikleri gösteren arama sonuçlarının ekran görüntüsünü paylaşarak durumu “çok korkutucu” diye nitelendirdi. Adler’in açıklamasından sonra birçok kullanıcı aynı sonuçlarla karşılaştığını kaydedildi.