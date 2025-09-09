Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Küresel Sumud Filosu'na Tunus'ta İHA saldırısı! Görgü tanıkları o anları Turkiyegazetesi.com.tr'ye anlattı

Küresel Sumud Filosu'na Tunus'ta İHA saldırısı! Görgü tanıkları o anları Turkiyegazetesi.com.tr'ye anlattı

Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivist Yasemin Acar, Tunus’ta drone saldırısına uğradıklarını açıkladı.

DIŞ HABERLER—Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun ana gemisi, Tunus’un Kartaca Limanı’nda Türkiye saatiyle 01.29'da bir drone saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu gemide yangın çıktı. 

"TAM DİZEL YAKIT TANKININ YANINA DÜŞTÜ"

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan görgü tanıklarına göre saldırı özel donanımlı bir quadcopter tipi drone ile gerçekleştirildi. 

Görgü tanığı yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Gemideydim. Tekne Portekiz bayrağı altındaydı. Drone, doğrudan geminin bulunduğu noktaya gelerek bir süre havada asılı kaldı. Ardından içinden havai fişek benzeri bir malzeme ateşleyerek bırakıldı. Malzeme yanarak düştü ve yangına yol açtı. Kısa sürede kontrol altına aldık. Düşen cisim tam dizel tankının yanına inmiş ama tank boşmuş, bu yüzden daha büyük bir felaket yaşanmadı. Ana güverte ve güverte altı depolama alanında sadece yangın kaynaklı hasar oluştu."

Öte yandan Turkiyegazetesi.com.tr’nin elde ettiği verilere göre, saldırı öncesi iki İsrail Nahshon casus uçağı (569 ve 679 kuyruk numaralı) ile iki KC-130H tipi askeri uçak, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki NATO üssü NAS Sigonella’ya iniş yaptı.

Özellikle görüntülere yansıyan 679 kuyruk numaralı uçağın, Gulfstream G550 (GLF5) tipi mürettebatlı bir askeri jet olduğu tespit edildi. Söz konusu uçaklar, genellikle istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) amaçlı görevlerde kullanılıyor.

Uçuş rotası Tunus’a çok yakın geçmiş olabilir, ancak uçakların Tunus hava sahasına resmen girdiğini kesin olarak söylemek için elimizde net bir ADS-B izi yok.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıya dair çok sayıda detayın henüz netleşmediğini açıklayan mürettebat yerel polis ekiplerinin olay yerine kendilerinden önce ulaşıp malzemeleri topladığını aktardı.

"Cihazdan geriye kalan parçaları bulmaya çalışıyoruz. Bizden önce polis gelip toplamış."

"BU SADECE BİZE DEĞİL, GAZZE'YE KARŞI BİR SALDIRIDIR"

Saldırı sonrası açıklama yapan aktivist Yasemin Acar ise  şu ifadeleri kullandı:

"Ana gemi (Family) resmen saldırıya uğradı. Üzerine bir drone geldi, bomba bıraktı ve patladı. Gemi yandı ama yangın söndürüldü. Herkes iyi."

Acar, saldırının mesajının çok net olduğunu belirtti:

"Bu sadece bize değil, Gazze’ye karşı bir saldırıdır. Çünkü orada olmamızı istemiyorlar."

"HAREKETE GEÇMELİYİZ, SESSİZ KALMAYALIM"

Acar, destekçilere açık bir çağrıda bulunarak şu sözlerle uluslararası kamuoyunu göreve davet etti:

"Harekete geçmeliyiz. Sessiz kalmayalım. Bu açık bir gözdağıdır ama bizi durduramazlar."

BM RAPORTÖRÜ İSRAİL'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, drone saldırısına uğrayan “Family” adlı geminin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Albanese, Sumud Filosu’nun Tunus açıklarında demirli gemisinden gelen görüntülerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“İşte Sumud Filosu’na ait Family gemisinin Tunus limanı açıklarında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsü:

Mürettebatın drone olduğunu belirlediği bir ses duyuluyor.

Alarm veriliyor ve yardım çağrısı yapılıyor.

Patlama gerçekleşiyor.

Kararı siz verin.”

