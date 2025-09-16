Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nu korumak için 15 ülkeyle ortak bildiri yayımladı!

Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nu korumak için 15 ülkeyle ortak bildiri yayımladı!

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Türkiye, Küresel Sumud Filosu&#039;nu korumak için 15 ülkeyle ortak bildiri yayımladı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze’ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu için tarihi bir dayanışma sergilendi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak bildiriyle “her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması” çağrısında bulundu.

Türkiye, İrlanda öncülüğünde 15 ülkenin dışişleri bakanlarıyla birlikte, Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun güvenliği için endişelerini dile getiren ortak bir bildiri yayımladı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Harris’in ev sahipliğinde yayımlanan ortak açıklamaya; Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika, İspanya ve Türkiye destek verdi.

"FİLOYA KARŞI HER TÜRLÜ ŞİDDETTEN KAÇINILMALI"

Bakanlar, Küresel Sumud Filosu’nun, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve savaşın durdurulması için farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış ve insani yardım hedefiyle hareket eden filoya yönelik herhangi bir yasa dışı ya da şiddet içeren eylemden kaçınılmalı; uluslararası hukuk ve insancıl hukuka saygı gösterilmelidir."

ULUSLARARASI HUKUKA AÇIK UYARI: HESAP VERECEKLER

Bildiride, uluslararası sularda gemilere yapılacak muhtemel saldırıların veya katılımcıların yasadışı gözaltına alınmasının, insan hakları ihlali anlamına geleceği ve sorumluların hesap vermesi gerekeceği açıkça vurgulandı.

"Bu nedenle, Filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası sularda gemilere saldırı veya yasa dışı gözaltı dahil uluslararası hukukun ve Filoya katılanların insan haklarının ihlal edilmesinin sorumluluk doğuracağını hatırlatıyoruz."

Ortak metin ayrıca, filoya katılan ülkelerin vatandaşlarının güvenliğinden doğrudan sorumlu olduklarını belirtti.

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA YOLA ÇIKTILAR: SUMUD, DİRENÇ DEMEK!

Tunus’un Bizerte limanından yola çıkan teknelere katılan aktivistler, Filistin bayraklarıyla Gazze’ye hareket etti. "Sumud" kelimesi Arapça’da "direniş" anlamına geliyor.

