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    • Beyaz Saray'da görüşen iki liderden Putin'i kızdıracak sözler! 'Verdiği saçma röportajı gördüğümüzde...'

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Beyaz Saray&#039;da görüşen iki liderden Putin&#039;i kızdıracak sözler! &#039;Verdiği saçma röportajı gördüğümüzde...&#039;
    ABD, Ukrayna, Almanya, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşını görüştü. Putin'den bahseden Scholz, "Komşularının topraklarının bir kısmını almak istiyor, emperyalist" ifadesini kullandı.

    ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Olaf Scholz Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde ana gündem maddeleri Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu'da artan gerilim oldu.

    "AYAĞA KALKIP ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ"

    Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yardım konusuna değinen Biden, Scholz'e "Kimsenin yapılamayacağını düşündüğü bir şeyi yaptınız. Bu yıl Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımını ikiye katladınız. Bu gerçekten önemli. Artık ayağa kalkıp üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

    Biden ayrıca Orta Doğu'daki son duruma değinerek, rehinelerin serbest bırakılması, devam eden müzakereler, Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardımın artırılması ve iki devletli bir çözüm gibi konuları da masaya yatıracaklarını belirtti.

    Orta Doğu'da iki devletli çözümü işaret eden Biden, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Çok çalışmamız gerekecek ama sanırım bunu yapabiliriz" diye konuştu.

    Beyaz Saray'da görüşen iki liderden Putin'i kızdıracak sözler! 'Verdiği saçma röportajı gördüğümüzde...'

    "KOMŞULARININ TOPRAKLARININ BİR KISMINI ALMAK İSTİYOR"

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, "Almanya ve ABD'nin dünyada barışı korumak için bir rol oynaması gerekiyor Bu özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hala devam eden saldırganlığı açısından önemli"dedi.

    "Putin'in verdiği saçma röportajı gördüğümüzde, bu savaşın tarihi hakkında her zaman çok fazla yalan söylediğini anlıyoruz çünkü bunu neden yaptığını anlamak çok kolay" diyen Scholz, "Komşularının topraklarının bir kısmını almak istiyor, emperyalist" ifadelerini kullandı.

    Orta Doğu'daki duruma da değinen Scholz, "Özellikle kalıcı bir barış için gerekli olan iki devletli çözüm üzerinde birlikte çalışmamızın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eminim ki ABD ve Almanya aynı çizgide" şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ABDUkraynaAlmanya
    Haberler > Dünya > Beyaz Saray'da görüşen iki liderden Putin'i kızdıracak sözler! 'Verdiği saçma röportajı gördüğümüzde...'
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