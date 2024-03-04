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Biden bitti, Trump başladı! Yaptığı gafla salon buz kesti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Trump, seçim öncesi çıktığı bir mitingde yeni bir gafa imza attı. Trump konuşmasında, ABD Başkanı Biden yerine eski başkanlardan Obama'nın adını andı. O anlarda salondakiler sessizliğe gömüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sık sık sahnede sergilediği tuhaf hareketler ve yaptığı gaflar, haberlere konu oluyordu. Bu kez de eski ABD Başkanı Donal Trump'tan bir gaf geldi.

BIDEN YERİNE OBAMA'YI ANDI

Seçim çalışmaları kapsamında Virginia'da bir mitinge katılıp konuşma yapan Trump, Biden'ı kastederek "Putin'in Obama'ya o kadar az saygısı var ki, nükleer kelimesini ortalıkta dolaştırmaya başlıyor. Yanlış duymadınız. Nükleer. Bugün hiç çekinmeden nükleer silahlardan bahsetmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

BIDEN DA GAFLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Sık sık gaf yapan Biden da sahnede kendi kendine tokalaşıyor, bazen yanlış isimler telaffuz ediyordu. Yaşı nedeniyle de tartışma konusu olan Biden, geçtiğimiz hafta da sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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