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    • Haberler > Dünya > Biden'ın zor anları! Kimyasal tehlike olmadığını kanıtlamak için musluk suyu içti

    Biden'ın zor anları! Kimyasal tehlike olmadığını kanıtlamak için musluk suyu içti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD, Joe Biden, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl tren kazasında yayılan kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret ederek halkla dayanışma mesajı verdi.

    ABD Başkanı Biden, tren kazasının yıl dönümünde Ohio'yu ziyaret etti. East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmeleri ziyaret etti ve halkla bir araya geldi. 

    MUSLUK SUYU İÇTİ

    Kasabanın yeniden ihyası için çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.  Kaza bölgesine 1 yıl sonra gitmesi nedeniyle protesto edilen Biden, kasabadaki suyun temiz olduğunu kanıtlamak için bir bardak musluk suyu içti.

    Biden'ın zor anları! Kimyasal tehlike olmadığını kanıtlamak için musluk suyu içti

    NE OLMUŞTU?

    ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlaması sonucu kimyasal madde çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

    Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı. Kazaya karışan trenin bağlı bulunduğu Norfolk Southern adlı şirket yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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