Bir babanın yıkıldığı an! Ekmek bulmak için çıktı, ailesini katliamda kaybetti

İsrail'in saldırılarının yanı sıra kıtlığa sürüklediği Gazze'de her gün onlarca acı hikaye yazılıyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ekmek bulmak için evinden ayrılan talihsiz baba, döndüğünde tüm ailesinin öldürüldüğünü öğrenince göz yaşlarına boğuldu.

Filistinli baba Naim Ebu Seher ve ailesi İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki evlerini terk ederek orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'a sığınmak zorunda kalmıştı. Filistinli baba Ebu Seher, İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen çocukları ve torunlarının karnını doyurabilmek amacıyla bir yerlerden ekmek bulabilmek için sabahın erken saatlerinde evden ayrıldı. Ebu Seher, ekmek ararken ailesinin sığındığı ev İsrail saldırısının hedefi oldu. Bulduğu ekmeklerle evine dönen Filistinli baba ailesinin İsrail saldırısında öldürüldüğünü öğrenince göz yaşlarına boğuldu.

YÜREK DAĞLAYAN SORU: EVLATLARIM NEREDE

Bulduğu birkaç parça ekmeğin olduğu poşeti elinden bırakan Filistinli baba, çevredekilere göz yaşları içinde "Evlatlarım nerede" diye haykırdı. Ailesinin cenazelerinin başında göz yaşı döken acılı baba, "Saat 4'te onlar için (çocukları ve torunları) ekmek almaya gitmiştim. Dönünce tüm evdekilerin şehit olduğunu gördüm. Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı hepsi..." dedi.

Saldırıda, Ebu Seher ailesinden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi öldürüldü.

BİR YANDAN İSRAİL SALDIRILARI DİĞER YANDAN AÇLIK

İsrail 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha da derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

İSRAİL, GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.