İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Şam'a yaptığı hava saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Şam'a yaptığı hava saldırısını kınadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail&#039;in Şam&#039;a yaptığı hava saldırısını kınadı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail tarafından İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

İran'ın BM'deki daimi misyonu, dünkü saldırının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazmış ve BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in hava saldırısını kınamaya çağırmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Şam'a yaptığı hava saldırısını kınadı - 1. Resim

Guterres, İsrail'i kınama açıklamasında saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, tüm taraflara saldırıları durdurma ve çatışmaların sona ermesi için çaba gösterme çağrısında bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'li silah fabrikasına "soykırım" darbesi! Filistin destekçisi aktivister, tesise balyozla saldırdı - DünyaABD'li silah fabrikasına "soykırım" darbesi! Filistin destekçisi aktivister, tesise balyozla saldırdıKazakistan su taşkınlarıyla alarma geçti! 1500 eve tahliye kararı - DünyaSu taşkınları ülkeyi alarma geçirdi!İspanya Başbakanı Sanchez duyurdu: Yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklar - Dünyaİspanya Başbakanı Sanchez duyurdu: Yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklarİtalya’da çifte felaket! Tahliyeler başladı - Dünyaİtalya’da çifte felaket! Tahliyeler başladıFinlandiya'da okula silahlı saldırı! 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı - DünyaFinlandiya'da okula silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralıGazze son durum... Son katliama dünyadan tepki yağdı! İsrail'den ilk açıklama geldi - Dünyaİsrail'den ilk açıklama geldiRusya, Golan Tepeleri'ne ek askeri polis karakolu konuşlandırdı - DünyaRusya, Golan Tepeleri'ne ek askeri polis karakolu konuşlandırdıAidiyeti bilinmiyor... Savaş uçakları bir kez daha İran'ı vurdu - DünyaSuriye'de İran'a ait karargah vurulduKuzey Kore balistik füze fırlattı! Kim Jong-un yeni hipersonik füzesini mi test etti? - DünyaKuzey Kore balistik füze fırlattıTahran'da İsrail protestosu: Suriye'deki saldırı sonrası yüzlerce kişi meydanlara indi - DünyaTahran'da İsrail protestosu
Sonraki Haber Yükleniyor...