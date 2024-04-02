BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Şam'a yaptığı hava saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail tarafından İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

İran'ın BM'deki daimi misyonu, dünkü saldırının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazmış ve BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in hava saldırısını kınamaya çağırmıştı.

Guterres, İsrail'i kınama açıklamasında saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, tüm taraflara saldırıları durdurma ve çatışmaların sona ermesi için çaba gösterme çağrısında bulundu.